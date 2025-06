Max anuncia quan estrenarà 'Pubertat', la seva nova sèrie amb Leticia Dolera

'Pubertat', la nova sèrie dirigida i interpretada per Leticia Dolera, s'estrenarà a la tardor a Max, abans de la seva emissió en obert a TV3 i la plataforma 3Cat. La sèrie, composta per 6 capítols i filmada en català, està ambientada en ple estiu, al voltant de la nit de Sant Joan, i en el context cultural de la tradició castellera.

'Pubertat' és un drama familiar que explora el pes del tabú i l'herència psicològica transmesa de generació en generació. La sèrie qüestiona si un nen de 13 anys pot ser un agressor sexual i, si ho fos, de qui seria la responsabilitat: del nen, de la família o de la societat. A la vegada, la història explora les relacions paternofilials i com aquestes, vulguem-ho o no, també ens constitueixen.

La sèrie està protagonitzada per Leticia Dolera ('Vida perfecta'), Xavi Sáez ('El inocente'), Betsy Túrnez ("El rey tuerto"), Alexandra Russo, David Vert ('Com si fos ahir'), Biel Durán ('Sé quién eres'), Anna Alarcón ('Bienvenidos a Edén'), Lluís Marco ('Mano de hierro') i Vicky Peña ("Libertad"), entre d'altres. El repartiment adolescent el componen principalment actors debutants de 13 i 14 anys, i Carla Quílez (La maternal).

| Max

'Pubertat' també està escrita per Leticia Dolera i ha comptat amb Almudena Monzú com a coguionista de quatre dels sis capítols. David Gallart i Manuel Burque han participat en l'argument i desenvolupament, respectivament.

Així és la trama de 'Pubertat'

L'harmonia de una comunitat es veu truncada per una denúncia d'agressió sexual a les xarxes socials que assenyala tres adolescents com a culpables. Els adults a càrrec dels assenyalats, com a agressors i com a víctima, hauran de gestionar la tensió de la situació i enfrontar-se a la seva pròpia relació amb la sexualitat. En el procés descobriran que potser no només les tradicions passen de generació en generació, sinó també els tabús i els traumes.

"A la pubertat, la sexualitat i els canvis en el nostre cos ens travessen i ens fan vulnerables. En un context social on per una banda es pornifica i cosifica tot i per l'altra el sexe i la intimitat continuen sent un tabú, com s'apropen els adolescents a quelcom tan íntim i radical com és la sexualitat? Com ho fem nosaltres, els adults? Estem preparats per acompanyar-los? Per això he escrit 'Pubertat', per compartir totes aquestes inquietuds i intentar aportar una mica de llum sobre aquest tema", ha explicat Leticia Dolera.