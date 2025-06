Iker Jiménez llançarà un nou format de 'Cuarto Milenio', el seu spin-off 'NY Killers'

Mediaset Espanya comptarà amb un nou format a la seva graella televisiva. Concretament, ho farà de la mà d'Alma, la productora d'Iker Jiménez i Carmen Porter. La cadena apostarà en els pròxims mesos per 'New York Killers', una secció del programa 'Cuarto Milenio' que passarà a ser un spin-off.

El títol recull la crònica de les ombres de la gran ciutat a través de crims reals. Al capdavant hi serà Mamen Sala, qui abordarà els assassinats més impactants recorrent els carrers i escenaris on van tenir lloc. Ja la vam poder veure a la secció dins del programa, amb una primera entrega centrada en el districte de Brooklyn, però ara farà el salt a un únic format.

En aquesta entrega, que va veure la llum a principis de l'any passat, la presentadora va relatar el Nova York dels anys 90 amb l'Assassí del Zodíac. Aquest va escampar el pànic a la Gran Poma sense deixar cap pista que ajudés els investigadors. Només bales sense identificar i cartes signades amb el seu àlies en què hi posava el signe del zodíac de qui havia estat assassinat.

| Mediaset

El conegut assassí en sèrie de 1990 no va ser l'únic que va dur a terme aquest modus operandi; anys abans, el 1968, ja hi va haver un altre assassí que signava com l'Assassí del Zodíac i que va començar a matar a Califòrnia. En el seu recorregut per la ciutat, Mamen Sala explica detalladament tot sobre els assassinats que van portar de corcoll els investigadors dels Estats Units i sobre els quals encara hi ha moltes incògnites per resoldre.

Un altre cas abordat a 'New York Killers' va ser el de Lizzie Halliday. L'equip del programa es va traslladar fins a Burlingham per explicar la història de la primera assassina en sèrie de Nova York, coneguda com "la pitjor dona del món". Lizzie va ser la primera dona en la història de l'estat a ser condemnada a mort a la cadira elèctrica, tot i que finalment es va lliurar de l'execució quan el governador Roswell P. Flower va commutar la pena per internament de per vida en una institució mental, després de ser declarada demente.

Aquestes històries i més estaran disponibles a Mediaset Infinity, la nova plataforma de la cadena. Oferirà accés obert a una àmplia oferta de continguts amb el segell disruptiu i viral del grup. Molts d'aquests formats, abans només disponibles per subscripció, estaran ara a l'abast de tots els espectadors.