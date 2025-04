La confessió de Laura Escanes sobre l'avortament que va viure durant 'Planeta Calleja'

La nova etapa d''Universo Calleja' va arrencar aquest dimecres 16 d'abril a Telecinco amb un viatge tan espectacular com emocional. Jesús Calleja va portar Santiago Segura, José Mota i Laura Escanes a Egipte, on van viure moments inoblidables entre història, aventura i confessions inesperades. De fet, va ser Laura Escanes la que més va sorprendre l'aventurer amb una confessió d'allò més íntima.

El viatge va començar a El Caire, on el grup va accedir a l'interior de la Gran Piràmide de Keops en una experiència exclusiva guiada per l'egiptòleg Tito Vivas. Allà, van recórrer espais gairebé inaccessibles com la Cambra del Rei i la Cambra Subterrània, aquesta última tancada habitualment fins i tot a experts arqueòlegs.

En un moment d'intimitat, lluny del grup, Jesús Calleja va decidir compartir amb Laura Escanes la impressió que va tenir d'ella en la seva primera trobada. Va ser durant un viatge que van realitzar junts a Sud-àfrica el 2017, quan va participar a 'Planeta Calleja' juntament amb la seva llavors parella, Risto Mejide. "Quan et vaig veure amb 20 anys et vaig veure distant, com una mica perduda, com que no hi va haver una connexió", li va confessar el presentador.

| Mediaset

Les paraules de Jesús Calleja van obrir la porta a una revelació profunda per part de Laura Escanes que va explicar el motiu darrere d'aquella actitud. "Estava passant un moment personal una mica complicat. No estava bé ni personal ni físicament", va revelar.

"Estava passant per un avortament, no deixava de sagnar i no podia dormir en un lloc sense bany. Per això quan Risto demanava llocs amb comoditats ho feia per mi, per protegir-me", va afegir Laura Escanes. Una confessió que va deixar el presentador impactat: "Ho vas estar vivint allà i no ens vam assabentar de res".

"Jo vaig decidir avortar, sóc proavortament, tenia 20 anys, no estava preparada ni mentalment, ni físicament, ni econòmicament... Va ser molt dur decidir-ho perquè per mi Risto era l'amor de la meva vida. Plorava, me n'arrepentia, o no. Era molt jove, massa emocions, estava molt dissociada. Tinc fins i tot llacunes", va explicar.

Sobre la decisió de revelar aquesta vivència, Laura Escanes també va reflexionar: "L'altre dia vaig pensar en si explicar-ho o no, i després em vaig preguntar 'i per què no?'. No és res dolent, no m'he d'avergonyir". Ja al final de l'episodi, també va compartir com es troba actualment, més forta que mai: "Ara estic feliç, m'he prioritzat molt, a mi i a la meva filla, sé posar límits".