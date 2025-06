Mediaset detalla la cobertura del Mundial de Clubs, amb el calendari de partits

Mediaset es prepara per oferir una cobertura excepcional del Mundial de Clubs FIFA 2025. Un esdeveniment que comença el 14 de juny als Estats Units amb la participació dels 32 millors equips del planeta, inclosos el Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid.

Després de l'acord assolit el passat mes de març amb DAZN, que oferirà gratis tots els partits del torneig a la seva plataforma,Mediaset emetrà en obert el millor partit de cada jornada a Telecinco o Cuatro i a través de Mitele, que aviat serà Mediaset Infinity. Cada emissió anirà precedida d'un previ centrat en l'última hora dels equips protagonistes i en l'actualitat del campionat.

La narració dels partits anirà a càrrec de Manu Carreño i Raúl Jimeno 'Menottinto'. Estaran acompanyats per les històriques figures del futbol Fernando Morientes i Bernd Schuster, i per dos periodistes d'ElDesmarque experts en futbol internacional: Dani Martidí i Sergio Horas.

A més, dos equips informatius d'Esports de Mediaset Espanya, encapçalats per Adri Fouz i Toni Fabra, es desplaçaran als Estats Units per informar sobre l'última hora dels equips madrilenys i del campionat, tant en els previs com en les diverses edicions d'El Desmarque a Telecinco i Cuatro.

Així seran les emissions del Mundial de Clubs a Telecinco i Cuatro fins a la fase d'octaus. A partir d'aquest moment, Telecinco oferirà el millor partit de cadascuna de les jornades fins a la gran final, diumenge 13 de juliol.

| Mediaset

La cobertura es completarà a les edicions d'El Desmarque a Telecinco i Cuatro, amb especial atenció a la trajectòria del Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid. A més, la web d'ElDesmarque oferirà continguts exclusius i seguiment especial del torneig.

D'aquesta manera, la cobertura del Mundial de Clubs s'estendrà també a l'entorn digital de Mediaset a través de múltiples finestres. El divendres 13 de juny s'estrenarà el videopodcast 'Derbi en USA', que comptarà amb Rafa Mainez, Irene Junquera i Rubén Uría. Un format de debat centrat en l'actualitat del Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid. El programa tindrà un capítol previ a l'inici del torneig i un per cada jornada i ronda eliminatòria, i es podrà veure íntegrament a ElDesmarque.com i Mitele.