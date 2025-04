Es jubila Xavier Bonastre, mític periodista esportiu de TV3

La final de l'Open Banc Sabadell no només va tancar una nova edició del torneig Godó, també va posar punt final a la seva cobertura per part d'un dels periodistes més veterans de TV3: Xavier Bonastre. Encara que la seva jubilació no arribarà fins al 2026, el torneig barceloní d'aquest any ha estat l'últim en la seva llarga carrera. Una notícia que va ser anunciada pel seu company Francesc Soria a Esport 3, canal temàtic esportiu de 3Cat, repassant moments clau de la seva trajectòria.

Xavier Bonastre es acomiadarà oficialment al març de 2026, quan compleixi 65 anys. "Compleix els 65 anys al març de 2026", van recordar els seus companys del Telenotícies cap de setmana, confirmant que aquesta edició del Godó seria la seva última. La seva sortida marca el final d'una etapa fonamental en el relat de l'esport català des de la televisió pública.

Xavier Bonastre va iniciar la seva trajectòria professional a Catalunya Ràdio el 1983, guiat per Eduard Berraondo, a qui es refereix com el seu "padrí", i tan sols un any després va saltar a TV3. Des de llavors, ha estat lligat als Telenotícies, el canal 3/24 i nombrosos programes especialitzats, consolidant-se com una veu imprescindible de l'esport en català.

| 3Cat

Especialista en tennis, disciplina que ha narrat durant dècades, també ha cobert esports com l'esquí, el bàdminton, el futbol platja o el vòlei platja. La seva versatilitat el va portar a formar part de programes com 'Gol a gol' o 'L'home més fort del món' a TV3.

Més enllà del plató i els micròfons, Xavier Bonastre ha estat un apassionat de l'esport en carn pròpia. Corredor aficionat, va trobar en l'atletisme un complement a la seva vida professional. La seva trajectòria personal, però, també ha estat marcada per importants desafiaments mèdics. El 2018 va patir una oclusió intestinal greu que va requerir cirurgia urgent. Va passar set dies intubat i adormit, fins que finalment es va despertar, com ell mateix va relatar al seu blog.

Anys enrere, el 2006 i 2007, va superar un càncer, incloent-hi dues operacions per metàstasi de còlon i fetge. Malgrat tot, mai va renunciar a la seva passió per córrer. De fet, el 2023 va aconseguir una gesta personal en guanyar la marató de Luxor, a Egipte, en la categoria de majors de 60 anys.