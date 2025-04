Lola Índigo posa data d'estrena a la nova edició de 'La Voz Kids', amb novetats

'La Voz Kids' torna a ressonar a Antena 3 més fort que mai. La cadena d'Atresmedia ja ha posat data a la nova edició de l'exitós talent show presentat per Eva González. El programa, líder de la nit dels dissabtes en la seva passada edició, torna amb una nova temporada que porta importants novetats entre les seves files.

Ha estat Lola Índigo l'encarregada d'anunciar la data d'estrena de 'La Voz Kids'en la seva visita a 'El Hormiguero'. La cantant ha revelat que el talent show infantil tornarà a les pantalles el proper dissabte 3 de maig. 'La Voz Kids' arriba una mica més tard de l'habitual, tenint en compte que acaba de finalitzar la Setmana Santa i aquest dissabte hi haurà la final de la Copa del Rei. No obstant això, previsiblement suspendrà les seves emissions el proper 17 de maig davant la final d'Eurovisió, com ha ocorregut en els últims anys.

D'aquesta manera, Edurne i Manuel Turizo s'estrenen com a coaches de 'La Voz Kids' a Antena 3. S'uneixen a David Bisbal i Lola Índigo, que tornaran a seure a les cadires després de ser coaches de l'anterior edició. Quatre grans estrelles del panorama musical nacional i internacional que lideren les llistes de vendes i que seran els responsables de girar les cadires al plató de 'La Voz Kids'.

| Atresmedia

Recordem que 'La Voz Kids' torna a Antena 3 després de consagrar el seu èxit en la seva anterior edició. El talent show torna després de ser el més vist de la nit dels dissabtes i líder de manera absoluta en la seva anterior edició. Amb un 14,3% de quota de pantalla, el talent show va créixer +1,1 punts respecte a la seva anterior temporada.

A més, 'La Voz Kids' va superar el seu principal rival en +6,4 punts, aconseguint 1,2 milions d'espectadors de mitjana en la seva emissió. Va fregar a més els 3,7 milions d'espectadors únics en cadascuna de les seves entregues.

Cal destacar que 'La Voz Kids' serà una de les grans apostes d'Antena 3 per a la primavera. La cadena també compta en promoció amb 'Traitors' i'Eva & Nicole', que previsiblement s'emetran a la nit del dimecres i dijous, respectivament. Aquestes ofertes s'uniran a 'Tu Cara Me Suena', que ja ha tornat arrasant en audiències en les seves dues primeres gales.