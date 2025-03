Així és 'El Mal Invisible', la nova sèrie de TV3 sobre un assassí durant la pandèmia

TV3 estrena aquest dilluns 24 de març, en doble episodi, l'esperada sèrie 'El Mal Invisible'. Es tracta d'una ficció ambientada a la Barcelona del confinament i basada en una història real. Narra la investigació per trobar un assassí en sèrie que ha triat com a víctimes l'esglaó més feble de la societat: els sense sostre.

D'aquesta manera, 'El Mal Invisible' es trasllada a finals d'abril de 2020, en ple confinament per la COVID-19, quan les autoritats van detenir un home acusat d'assassinar un rere l'altre diversos indigents als carrers de Barcelona. Sempre seguint els mateixos patrons: sempre mentre dormien i sempre amb una brutalitat extrema. Els agents d'homicidis encarregats de la investigació, el seu entorn personal més proper i aquells que es veuen obligats a conviure als carrers de Barcelona sense possibilitat de fugir de cap mal són els personatges principals de la història.

David Verdaguer, guanyador de dos premis Goya per "Saben Aquell" i "Verano 1993", i Ángela Cervantes, dues vegades nominada als premis Goya per "La Maternal" i "Chavalas", són els protagonistes de 'El Mal Invisible'. A més, també formen part del repartiment Àlex Brendemühl (Nominat al Goya per "Creatura") i Melina Matthews ("Mano de Hierro") així com els joves Roger Guitart i Victoria Kantch.

| The Mediapro Studio

Així són els dos primers capítols de 'El Mal Invisible'

En el primer capítol, els mossos d'esquadra Marga Muñoz i Quique Molina han d'investigar l'assassinat d'un indigent que dormia al carrer. El principal sospitós és una altra persona sense sostre amb la qual la víctima es va barallar dies abans. Molina, alterat pel seu divorci, la deté amb violència i sense proves.

En paral·lel, l'inspector Vilana ha d'acollir durant la pandèmia el seu fill Max. És un adolescent superdotat amb el qual ha tingut molt poca relació.

En el segon capítol, després de l'assassinat del jove indigent Imad Massoud, tot apunta de nou que l'autor del crim és El Filldeputa, que intenta fugir per no ser detingut. La policia intenta confirmar l'autoria del segon assassinat d'una persona sense sostre revisant les càmeres de seguretat del metro, mentre un company d'Imad decideix fer justícia pel seu compte. Però la publicació d'un vídeo domèstic de l'assassinat ho trastocarà tot.