Cuatro posa data de tornada a 'Viajant amb Chester', amb Emiliano García-Page

Cuatro ha posat data d'estrena a la nova temporada de 'Viajando con Chester'. Risto Mejide i el seu sofà tornen per gaudir dels millors convidats en entrevistes pausades en ple prime time. 'Viajando con Chester' serà, per tant, l'aposta de Cuatro per a la nit de dilluns a partir del pròxim 28 d'abril, agafant el relleu de 'Fuera de Cobertura'.

Alguns dels convidats que s'asseuran al costat del presentador al Chester són l'actor Víctor Elías,el presentador Iker Jiménez, el cantantAntonio Orozco i el polític Emiliano García-Page. De fet, el primer serà president de Castella-la Manxa, des de Letur, un dels pobles més afectats per la DANA. Tots ells compartiran històries personals i opinions sobre diferents temes d'actualitat.

Cal destacar que la principal novetat del retorn de 'Viajando con Chester' és que la producció del programa canvia de mans. En aquesta nova etapa, serà Risto Mejide qui, a través de la seva productora Vodevil TV, prengui les regnes de l'icònic format. Aquest canvi marca la fi de la col·laboració amb La Fábrica de la Tele, actualment coneguda com La Osa Producciones Audiovisuales després de Fabricantes Studio, i obre un nou capítol en la història del format.

| Mediaset

'Viajando con Chester', que va debutar el 2014, es mantindrà intacte, recuperant la seva essència: un convidat, un sofà, una localització emblemàtica i una conversa directa i sense concessions. El format buscarà mantenir el to honest i fluid que el va convertir en un referent televisiu. A més, apostarà per una renovació estètica per abordar les històries que compartiran els convidats al costat de Mejide.

El programa va tenir un reeixit retorn el 2023 després de vuit anys d'absència, amb dues temporades que van oferir un total de 19 lliuraments. El retorn va ser rebut amb entusiasme pels espectadors, amb un estrena que va assolir l'11,1% de share i va atreure 1.200.000 persones. A més, va destacar amb entrevistes com la de Bárbara Rey, que va assolir rècord d'audiència del 13,7% i gairebé 1,5 milions d'espectadors. No obstant això, l'última temporada va tancar amb números més modestos, promediant un 5,4% i quedant-se per sota del mig milió de seguidors.