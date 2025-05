Juanra Bonet ('Traitors'): 'Em va costar perquè ho estava vivint com un espectador'

Juanra Bonet es posa al capdavant d'un nou projecte a Antena 3:'Traitors Espanya'. La cadena d'Atresmedia estrena aquest dimecres 7 de maig aquest format d'estratègia, tensió, misteri i conspiració són els elements clau d'aquest joc d'estratègia que protagonitzen 18 jugadors. En una entrevista per a TVeo, Juanra Bonet ens revela tots els secrets de 'Traitors' en la seva arribada a Antena 3.

Què et va atraure de 'Traitors' quan t'ho van proposar?

Em va atraure una cosa tan innocent com que ja l'havia vist, la versió de Max amb Sergio Peris Mencheta, i em va encantar. Quan se'm va oferir em vaig posar a saltar perquè era un programa que m'agradava, que ja havia vist i que somiava amb fer. A més, m'ho estava oferint casa meva, que és Antena 3, i a sobre fer-ho amb Gestmusic, que és la productora amb la qual vaig estar a 'Tu Cara Me Suena' i gairebé deu anys a '¡Boom!'. Era fer-ho en la meva família, a casa meva i un tema que m'agrada. Això és un somni, amb molta il·lusió felicitat.

| Atresmedia

Com definiries 'Traitors' per a algú que no l'ha vist mai?

Aquest programa té és una barreja de tres gèneres. Té el millor del reality, que és la passió i la veritat; té el millor dels concursos, proves espectaculars en exteriors de força, destresa i intel·ligència; i té el millor de la ficció i el thriller, que és aquest joc de buscar l'assassí o si ets l'assassí que no et trobin. I com a espectador de pensar "Amb qui vaig? Amb els traïdors o amb els fidels". Aquests tres gèneres es barregen i donen lloc a un producte nou que és 'Traitors Espanya'.

Des de casa la factura és d'estar veient una sèrie. No tens la sensació d'estar veient un plató amb bastides molt ben il·luminat. S'està fent una sèrie molt ben il·luminada, en un escenari extraordinari, preciós, com al Monestir de Pedra, que és gairebé com un personatge més de tota la trama. I des de casa estàs veient a 18 concursants que, pel que sembla, estan improvisant a temps real una nova història d'Agatha Christie.

Les proves són noves o veurem adaptacions?

No he pogut veure totes les edicions de tots els països. Estic segur que hi ha proves que estan unes inspirades en altres, però no puc dir-ho perquè no sé fins a quin punt si alguna prova es va fer a França el 2017. El que sí que puc dir és que són totes espectaculars. I totes tenen el dilema de jugar per a l'equip o jugar per a un mateix. Això dona molt molt salseo.

| Atresmedia

Va ser complicat per a tu mantenir la neutralitat sabent qui eren els traïdors?

Sí, perquè per sort tot l'equip, en el qual jo estic inclòs, estàvem vivint el programa i la gravació amb moltíssima passió. Acabàvem de gravar i ho comentàvem tot. Ens despertàvem al matí preguntant a qui han matat, a qui han matat. Estàvem tots ficadíssims en els jocs, érem treballadors i espectadors al mateix temps. Per aquest motiu, jo en una taula rodona, veient com s'acusaven, com esquivava la traïdora o el traïdor el tret, com s'escapolia l'altre, com s'estaven equivocant, que estaven acceptant, em costava perquè jo per dins ho estava vivint com un espectador. Però ho vaig aconseguir. Vaig aconseguir mantenir-me ferm i seriós i impertèrrit.

Creus que series millor com a traïdor o com a fidel?

Fidel perquè m'agrada més descobrir coses que ocultar-les. És més divertit buscar pistes, interpretar llenguatge no verbal. M'imagino que com a concursant seria més sabueso, d'anar amb la lupa i la gorra buscant pistes. Quan jo he jugat aquests jocs de taula és el que em surt, el que passa és que sempre quan em tocava ser fidel, pensaven que era traïdor. Estava tot el temps fixant-me i buscant, indagant, em veien cara de sospitós tot el temps i acabaven fent-me fora el primer.

En canvi, com a traïdor en una malíssim, perquè de sobte em quedava com en un segon pla. Em deien: "Ah, però abans buscaves i ara no? És traïdor". Sóc més bo mentint a l'espectador que en els jocs de taula.

| Atresmedia

Com ha estat gravar 'Traitors' en un gran castell?

El Monestir de Pedra és un escenari impressionant. Era un personatge més de la trama. Ens van tractar de meravella, va estar pràcticament tancat per a nosaltres, que no és moco de pavo, érem moltíssims. I espectacular el paratge, les cascades, les habitacions, les sales... Us encantarà. Estic segur que tan bon punt acabi 'Traitors', el primer que fareu serà jugar una partida a casa i el segon anar al monestir.

Com a presentador és diferent preparar-se un concurs de preguntes com 'Quién quiere ser millonario?' a un reality d'estratègia com 'Traitors'?

La veritat és que vaig haver de canviar una miqueta l'estratègia, perquè quan presentes un concurs et fixes en el plató, en els tirs de càmera, en les llums, les zones millor i pitjor il·luminades i coses així. A 'Traitors' no, les xerrades que tenia amb la directora eren de to, de la gravetat, de la carència, de com explicava les mecàniques, de si era més o menys greu, si era més cordial. Era més càsting per a una sèrie que no estar en un plató, sent una mena d'intermediari amb l'espectador.

| Atresmedia

Tenint en compte el gran èxit internacional de 'Traitors' sents pressió per les audiències?

Doncs sí, hi ha pressió, imagina't que és l'únic país que no funciona i la culpa és meva. Hi ha pressió, però ara mateix a televisió l'èxit depèn de moltíssims factors, no només de tenir un bon producte. És del que ha passat abans, del que passarà demà, del que va passar aquesta tarda. També la competència, que sempre té productes d'un nivell altíssim.

Nosaltres sabem que hem fet un programa impecable, no ens fa por dir-ho. Són 8 programes. Comença molt amunt i encara puja més, sempre quan acabi voldràs un capítol rere l'altre. Estarà en obert, també a atresplayer, i l'espectador decidirà, però hi ha molts factors que no controlem com l'actualitat i la competència.