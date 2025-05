Antena 3 reorganitza el seu prime time: així queda després de les estrenes d'aquesta setmana

Antena 3 ja ha reorganitzat totes les seves nits amb l'arribada de dos nous formats que completen el seu prime time per als pròxims mesos. Amb l'inici del mes de maig, el canal d'Atresmedia ocupa la nit de dimecres i dijous amb 'Traitors' i 'Eva & Nicole'. Dues noves apostes que completen la seva variada oferta d'entreteniment per a la franja de màxima audiència.

D'aquesta manera, dilluns i dimarts seguirà sent per a la sèrie turca 'Renacer', que recentment ha iniciat la seva segona temporada, mentre que els diumenges seguirà 'Una nueva vida'. Pel que fa als divendres, es manté l'exitós 'Tu Cara Me Suena', que al mes d'abril es va convertir en el més vist de la televisió. Finalment, els dissabtes s'ha ubicat 'La Voz Kids', que acaba de començar amb la incorporació d'Edurne i Manuel Turizo com a coaches.

Respecte als dos nous estrenes, aquest dimecres 7 de maig arribarà al prime time 'Traitors', presentat per Juanra Bonet. Estratègia, tensió, misteri i conspiració són els elements clau d'aquest joc d'estratègia que protagonitzen 18 jugadors que lluitaran per continuar en la competició. Junts, viuran en un monestir en què tindran un objectiu molt diferent depenent del rol que desenvolupin en aquest joc.

| Atresmedia

Els concursants es divideixen en dos grups, un format per 'fidel' i un altre per 'traïdors' la identitat dels quals només coneixen ells mateixos. L'objectiu dels 'fidel' és descobrir els 'traïdors', i el d'aquests, mantenir ocult el seu rol. A més, han d'acabar amb els seus contrincants mentre els fan creure que estan en el mateix bàndol. Per a això, cada jornada, 'fidel' i 'traïdors' es reuneixen al voltant d'una taula rodona on voten quin concursant ha de ser desterrat del castell i, per tant, ser eliminat de 'Traitors'.

A més, dijous 8 de maig arribarà 'Eva & Nicole', la seva nova sèrie protagonitzada per Belén Rueda i Hiba Abouk, que se situa a la Marbella dels anys 80. Era el millor moment de la jet set marbellina, quan les estrelles de Hollywood passejaven per la ciutat andalusa cada estiu. En aquest context, Nicole s'ha convertit en una de les dones més poderoses de la ciutat, propietària de la nit marbellina i de la discoteca de moda, però, de sobte, un fantasma del passat torna a la seva vida: Eva.

| Atresmedia

La rivalitat entre aquestes dues dones es remunta a la seva època a París, el 1972, quan Nicole va contractar Eva com a cambrera i li va ensenyar el món de la nit. Van iniciar una amistat fins a l'aparició de Manuel, un atractiu home que va acaparar l'atenció d'ambdues.