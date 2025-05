Karlos Arguiñano dona la sorpresa en pronunciar-se ara sobre la seva futura jubilació

El cuiner més popular de la televisió espanyola ha trencat el seu to habitual per compartir una confessió que molts temien escoltar: la seva jubilació està cada vegada més a prop. Karlos Arguiñano ha parlat obertament per primera vegada sobre el final de la seva vida professional. La revelació va arribar en plena emissió de 'Cocina abierta', el programa que condueix cada matí a Antena 3.

Mentre preparava una recepta de pebrots farcits i lo mein de vedella, Karlos Arguiñano va deixar escapar una frase que marca un punt d'inflexió en la seva carrera: "No diré que estic començant... Estic al final de la meva carrera. No sé quant de temps durarà: 2, 3, 5 anys, no ho sé encara, però no estic acabat ni molt menys. Estic aquí, fresc; tampoc diré com una enciam, més aviat com una bleda."

Amb el seu característic humor, Karlos Arguiñano va suavitzar l'impacte de les seves paraules, encara que la idea d'un comiat va flotar en l'ambient. Als seus 76 anys, després de més de tres dècades davant les càmeres, és lògic que comenci a contemplar la retirada. Tanmateix, els qui el segueixen cada dia saben que la seva energia segueix intacta.

| Atresmedia

Recordem que el salto a la fama de Karlos Arguiñano va arribar el 1989, quan va debutar a televisió. Des de llavors, s'ha convertit en una presència quotidiana per a milions d'espectadors treballant a ETB, TVE, Telecinco i finalment Antena 3.

En una altra recent intervenció, va deixar clar el seu punt de vista sobre la formació i el futur laboral: "Els que veieu que els estudis no us van, no us preocupeu, apreneu un ofici. Amb un ofici us anireu a buscar la vida a qualsevol lloc del món. Cal aprendre bé un ofici, això sí que és veritat". I va subratllar: "Si als 15 o 16 anys no us va bé en els estudis, apreneu un ofici, que us respectaran i us pagaran bé. No tingueu dubte".

En audiències, durant el mes d'abril, 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' (18,3% i 846.000) va ser líder absolut per 37è mes consecutiu. Va estar a una distància de +6 punts sobre el seu principal adversari, també el major avantatge històric en un mes d'abril amb el seu rival directe. Una mitjana de gairebé 1,3 milions d'espectadors únics segueix cada dia les receptes del popular cuiner basc