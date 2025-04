Antena posa cara als 18 concursants de 'Traitors' abans de la seva estrena molt aviat.

'Traitors Espanya', un dels majors èxits internacionals de l'entreteniment dels últims anys, arriba molt aviat a Antena 3. El programa que ja ha arrasat a tot el món, amb més de 30 adaptacions en diferents territoris, aterra ara a Antena 3 amb Juanra Bonet com a presentador. Ara, la cadena ha posat cara i presentació als que seran els seus 18 jugadors.

Estratègia, tensió, misteri i conspiració són els elements clau d'aquest joc d'estratègia que protagonitzen 18 jugadors que lluitaran per continuar en la competició. D'edats compreses entre els 23 i 63 anys, en aquest grup de jugadors trobem a un ex paparazzi, a una creadora de contingut, a un expolític, a l'"home més fort d'Espanya", a una jutgessa internacional de gimnàstica rítmica o al creador d'algunes de les campanyes publicitàries més famoses dels últims anys.

Els 18 concursants de 'Traitors' són:

Anuska (52 anys): empresària

(52 anys): empresària
Blanca (30 anys): micropigmentadora en estudi de tatuatges

(30 anys): micropigmentadora en estudi de tatuatges
Cano (32 anys): publicista

(32 anys): publicista
Carlos (24 anys): influencer de viatges

(24 anys): influencer de viatges
Charo (63 anys): assessora fiscal

(63 anys): assessora fiscal
David (35 anys): educador caní

(35 anys): educador caní
David 'Popey' (44 anys): ex boina verda i entrenador de Crossfit

'Popey' (44 anys): ex boina verda i entrenador de Crossfit
Eva (30 anys): màrqueting digital

(30 anys): màrqueting digital
Juan 'Campeón' (60 anys): ex paparazzi i empresari

(60 anys): ex paparazzi i empresari
Juan Ferrer (36 anys): l'home més fort d'Espanya

(36 anys): l'home més fort d'Espanya
Julio (34 anys): professor universitari

(34 anys): professor universitari
Lía (27 anys): infermera i model

(27 anys): infermera i model
Lucía (27 anys): dissenyadora de videojocs

(27 anys): dissenyadora de videojocs
Maryha (58 anys): jutgessa internacional de gimnàstica i escriptora

(58 anys): jutgessa internacional de gimnàstica i escriptora
Paula (23 anys): creadora de contingut

(23 anys): creadora de contingut
Sieira (23 anys): estudiant de dret i ADE i àrbitre

(23 anys): estudiant de dret i ADE i àrbitre
Vergara (45 anys): comercial

(45 anys): comercial
Vicky (41 anys): administrativa a l'atur

| Atresmedia

Junts, viuran en un monestir en el qual tindran un objectiu molt diferent depenent del rol que desenvolupin en aquest joc.

D'aquesta manera, 'Traitors' arriba a Antena 3 després d'haver arrasat internacionalment, tant en públic com en crítica. Ha estat guardonat per alguns dels premis internacionals més reconeguts del sector audiovisual, com l'Emmy o el Bafta. A més, ho fa després d'una primera edició amb famosos que es va emetre a Max.

Des que nasqués als Països Baixos el 2021, 'Traitors' ha viatjat per països com Austràlia, EUA, Alemanya, Irlanda, Noruega, Polònia, Portugal, Suècia, Canadà, Finlàndia, França (el millor estrena dels últims 4 anys) o Regne Unit (programa més vist el 2024 amb 9 milions d'espectadors).

'The Traitors' va ser creat i desenvolupat per Marc Pos i IDTV, en cooperació amb la unitat creativa RTL. Distribuït per All3Media International, 'Traitors Espanya' estarà produït a Espanya per Atresmedia en col·laboració amb Gestmusic (Banijay Iberia).