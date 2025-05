Juanra Bonet revela a 'El Hormiguero' la seva atípica trobada amb la reina Letícia

‘El Hormiguero’ va començar la setmana destacant els èxits de la seva graella televisiva. Per a això, va comptar amb la visita de Juanra Bonet, qui va acudir a l'espai per parlar sobre 'Traitors'. Un nou programa que ja emet Antena 3 cada dimecres i que recorda a jocs de rols com El Lobo o Pueblo duerme.

Recordem que a 'Traitors', 18 concursants conviuen en un castell dividits en grups: un format per 'fidel' i un altre per 'traïdors' la identitat dels quals només coneixen ells mateixos. L'objectiu dels 'fidel' és descobrir els 'traïdors', i el d'aquests, mantenir ocult el seu rol. A més, han d'acabar amb els seus contrincants mentre els fan creure que estan en el mateix bàndol.

Com es va veure en la primera entrega, tots volien assumir el paper de traïdor. Això no sorprèn, ja que, com a espectadors, sentim una atracció natural pels vilans: figures que trenquen les regles amb carisma, intel·ligència i presència, malgrat els seus actes qüestionables. Aquest atractiu dels "dolents" va ser just el que Juanra Bonet va comentar amb Pablo Motos a 'El Hormiguero', ressaltant el carisma dels qui opten pel costat fosc del joc.

| Atresmedia

Després de posar la mel als llavis perquè tots els espectadors s'enganxin a 'Traitors' i juguin des de casa, el presentador va voler revelar un moment incòmode que el català va viure amb la reina Letícia. Així, Pablo Motos va posar en un compromís al convidat en destapar la trobada.

Tot va succeir fa deu anys, a la festa del 25 aniversari d'Antena 3 amb un Juanra Bonet acabat d'arribar a la cadena. En la trobada, diversos periodistes estaven conversant amb la reina i van convidar el presentador perquè s'unís al corrillo.

"M'hi acosto i me la presenten i comença la conversa casual i se'm va oblidar que era la reina. La vaig veure parlant amb Sandra (Golpe), Mónica (Carrillo) i vaig sentir normalitat. Campechaneria, de debò, ho dic seriosament. Se t'oblida el càrrec", relatava.

Juanra Bonet, amb la tensió del moment, va parlar poc. En la xerrada, la reina va avisar que s'havia d'anar perquè l'endemà havia d'assistir a un congrés científic, una cosa que li va semblar molt interessant al comunicador. "I em va dir: ah, doncs vine. I vaig pensar que m'estava vacil·lant. I li vaig dir: clar, fes-me una perduda", va deixar anar entre rialles.