Llarga llista d'invitats d''El Hormiguero': de Miguel Ángel Revilla a Felip González

Pablo Motos ha anunciat la llista de convidats que visitaran 'El Hormiguero' en els pròxims dies, oferint una programació variada amb figures del món de l'entreteniment, la política i la interpretació. El programa d'Antena 3 comptarà la setmana del dilluns 19 al dijous 22 de maig amb la presència de Juanra Bonet, Miguel Ángel Revilla, Felip González, Megan Montaner i Eva Ugarte.

D'aquesta manera, 'El Hormiguero' arrenca la setmana amb la presència de Juanra Bonet. El presentador parlarà del seu nou programa, 'Traitors España', que s'emet cada dimecres en el prime time d'Antena 3. Es tracta d'un intens joc d'estratègia, on divuit jugadors han de lluitar per continuar en el programa i intentar descobrir qui són els traïdors.

Un dia després, el dimarts 20 de maig, visita el programa Miguel Ángel Revilla. Ho fa dies després del seu acte de conciliació per la demanda que ha interposat contra ell, el rei emèrit Don Juan Carlos, per suposades injúries i calúmnies.

| Atresmedia

El dimecres, 'El Hormiguero' rep l'antic president del Govern, Felip González, amb el qual analitzarem tota l'actualitat nacional i internacional del moment. Felip González és una de les figures polítiques clau de la història d'Espanya en la segona meitat del segle XX.

Finalment, el dijous serà nit de cinema amb la visita de les actrius Megan Montaner i Eva Ugarte que estrenen la pel·lícula "La buena suerte" als cinemes el 6 de juny. Es tracta de l'adaptació de la novel·la homònima de Rosa Montero, on es fa un cant a la necessitat d'obligar-nos a viure el present, encara que no tot estigui al seu lloc o fins i tot potes enlaire.

D'aquesta manera, aquest dijous, 'El Hormiguero' va liderar novament aquest dijous amb 1,7 milions seguidors de mitjana (1.681.000) i un 12,8%, amb la visita de José Coronado i Salva Reina. Amb aquest suport, va tornar a imposar-se a tots els seus competidors, amb un avantatge de +3 i +2,9 punts, guanyant-los igualment en coincidència. A més, va superar els 3,9 milions d'espectadors únics.