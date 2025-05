Antena 3 cancel·la l'emissió de 'La Voz Kids' aquest dissabte per un motiu de pes

Males notícies per als seguidors de 'La Voz Kids', que es queden sense una nova entrega aquest dissabte 17 de maig. Només dues setmanes després del seu retorn a Antena 3, el programa d'Eva González farà una aturada en les seves emissions. No obstant això, els subscriptors premium d'atresplayer es poden avançar a l'emissió amb la tercera entrega ja llançada.

D'aquesta manera, Antena 3 emet aquest dissabte 17 de maig a les 22:00h, 'La Voz Kids: camino al éxito'. Una entrega molt especial del talent show presentat per Eva González en el qual l'audiència podrà reviure de nou algunes de les actuacions més sorprenents, especials i emocionants que s'han viscut en el programa.

Els espectadors podran tornar a veure algunes de les audicions que més van impactar els coaches i es recordaran també els millors moments protagonitzats per Edurne, Manuel Turizo, Lola Índigo i David Bisbal juntament amb els concursants.

| Atresmedia

El motiu per a aquesta aturada no és altre que l'emissió de la gran final d'Eurovisió, el que ha provocat que tampoc s'emeti 'Hay una cosa que te quiero decir' a Telecinco. L'esdeveniment musical de La 1 arrasa en audiències, l'any passat marcant un 41,8% de quota i 4.886.000 seguidors, el que deixa la competència en mínims. És per això que les cadenes, com Antena 3 amb 'La Voz Kids', no volen llençar una nova entrega dels seus formats.

Recordem que Melody actuarà en el primer tram de la gala, després de la proposta de Lituània i just abans de la d'Ucraïna. En haver estat ubicada en la primera meitat de l'espectacle, la seva actuació s'espera al voltant de les 21:30h, en plena efervescència de l'inici d'Eurovisió.

En audiències, la setmana passada, 'La Voz Kids' va liderar en la seva segona setmana a Antena 3 amb un 12,6% i 1.118.000 espectadors. Va deixar com a segona opció a 'Hay una cosa que te quiero decir' marcant un bon 11,7% i 959.000 fidels a Telecinco. A La 1, 'Informe Semanal' (8,7% i 877.000) no va millorar, mentre que la pel·lícula "Megalodón" no va destacar amb un escàs 7,3% i 737.000.