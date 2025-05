Les paraules de Tamara Falcó que fan que Juan del Val es remogui a 'El Hormiguero'

L'última tertúlia d'actualitat a 'El Hormiguero' es va acabar convertint en un inesperat camp de batalla dialèctica entre Tamara Falcó i Juan del Val. El que va començar com una conversa sobre les preferències en l'amor, va acabar derivant en una discussió divertida, però carregada de pulles entre els col·laboradors.

Pablo Motos llançava el tema amb una pregunta aparentment innocent: què busquem en una parella? Ho feia després de comentar el cas d'una ballarina britànica de 64 anys, que havia causat enrenou amb una llista detallada de característiques físiques que exigeix als seus pretendents. Amb aquest context, Pablo Motos va girar la mirada cap a Tamara Falcó i li va preguntar directament pels seus gustos personals.

No obstant això, Tamara Falcó no va dubtar: "L'amor és cec", va deixar anar amb seguretat. La seva afirmació va desfermar una onada de rialles al plató de 'El Hormiguero' i un comentari mordaç d'una de les formigues, que va bromejar sobre l'atractiu d'Íñigo Onieva. Però ella no es va deixar intimidar: "Tu pots fer la teva llista, però de sobte coneixes la persona i a partir d'aquí notes un feeling, un quelcom que no tens amb altres persones, i tant se val que sigui baixet, calb o que li suïn les mans".

| Atresmedia

No obstant això, Juan del Val va intervenir ràpidament i de manera contundent: "Quina manera de mentir! Com pot dir que li és igual com sigui? Home, no, no et dona igual". La socialité va mantenir el tipus i es va defensar entre rialles: "És que sí i ho puc provar".

Va ser llavors quan Tamara Falcó va recordar una anècdota viscuda durant la seva etapa estudiant disseny de moda a Itàlia. "Quan estava estudiant disseny de moda a Itàlia, vaig lligar amb un supermodel. Vam anar a sopar i érem incapaços de parlar. Li preguntava per alguna cosa i em responia pel temps. Em vaig aixecar pensant que era la pitjor cita de la meva vida. Em va preguntar si ens tornaríem a veure i encara que m'agradava físicament, no congeniàvem...".

Però Juan Del Val va seguir en les seves tretze, escèptic davant els arguments de la seva companya: "És que no has dit això. Pot ser que un guapo no t'agradi, però no em crec que et doni igual que sigui lleig, baixet o que li suïn les mans... perquè si veig la teva parella no és ni lleig, ni baix, ni res per l'estil...".