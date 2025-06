Jorge Javier Vázquez ja apunta al primer concursant del pròxim 'Supervivientes'

Després de gairebé 100 dies d'aventura i a pocs dies de conèixer el nom del guanyador de 'Supervivientes 2025', Telecinco ja està pensant en la següent edició. I és que durant la gran semifinal del concurs, Jorge Javier Vázquez ha fet la primera invitació formal per viatjar a Hondures el 2026.

Tot passava quan Makoke trepitjava el plató de 'Supervivientes' i es retrobava amb alguns dels seus amics i familiars. A més de Gonzalo (el seu xicot) i Javier Tudela, el seu fill, cridava l'atenció l'aparició d'una íntima amiga de la concursant. Ella era Arancha de Benito, ex-parella del futbolista Guti i mare de Zayra Gutiérrez, qui va ser concursant fa un any.

Invitació formal per a 'Supervivientes 2026'

La dona entrava per abraçar i rebre la seva gran amiga, encara que Jorge Javier Vázquez la interpel·lava per fer-li una pregunta directa. "Escolta, Arancha, l'any que ve hi vas tu, oi?", apuntava el de Badalona, davant l'emoció de Makoke. Al principi, la presentadora es mostrava incòmoda amb la pregunta i intentava esquivar-la.

| Mediaset

"Després de veure el seu concurs... em moro de por", explicava Arancha, intentant esquivar el tema. Tot i això, tant el presentador com la seva amiga li insistien que ho havia de fer. Davant això, Jorge Javier la tornava a advertir. "Això és una invitació formal, eh. Vols ser concursant de 'Supervivientes 2026'?", preguntava.

"Per què no?", deixava anar llavors la presentadora, entre rialles i l'ovació del públic present. També de la seva gran amiga Makoke, que l'animava assegurant que ella podia "amb això i més". Dit i fet, el presentador ho ha donat com a confirmació oficial i tancava el tema assegurant que ja "tenen la primera concursant".

Tot i això, el català no deixava el tema aquí i més endavant tornava a oferir una altra invitació a un altre dels presents al plató. Aquesta vegada, Jorge Javier Vázquez s'adreçava a Cristian Toro, piragüista olímpic i defensor de Damián Quintero durant l'edició. Després de l'expulsió del karateka, el presentador ha volgut dedicar-li unes paraules d'ànim al seu defensor amb una coletilla final que ningú esperava. "L'any que ve et toca a tu, eh", afegia el presentador, en to de broma.

L'esportista d'elit no es negava a la idea, tot i que tampoc semblava gaire convençut i acabava no pronunciant-se clarament. Tot i això, no seria la primera vegada de Cristian a televisió i tampoc a Telecinco, ja que ja va passar per 'Mujeres y Hombres y Viceversa' el 2012.