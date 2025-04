Joaquín Prat s'acomiada de 'Vamos a ver' i ja té substituts a Telecinco

Amb l'arribada de la Setmana Santa,la graella matinal de Telecinco experimenta importants canvis. Joaquín Prat s'acomiada temporalment de 'Vamos a ver', sumant-se així a altres rostres coneguts de la cadena com Ana Rosa Quintana, que també es pren uns dies de descans. Amb motiu de les festivitats, la cadena s'ha vist obligada a buscar-li substituts per assegurar la continuïtat del programa.

El passat divendres 11 (Divendres de Dolors)el presentador s'acomiadava del seu programa per una setmana. No serà fins dilluns que ve, passades les festivitats de Setmana Santa, que el valencià tornarà a plató per posar-se al capdavant dels migdies de Telecinco. De moment, ja té relleu.

| Mediaset

Seran Alfonso Egea i Patricia Pardo qui prendran el rol de presentador entre el 14 i el 17 d'abril, coincidint amb l'aturada vacacional.Adriana Dorronsoro prendrà les regnes de 'Vamos a ver más', el segon bloc del programa més centrat en la crònica social. Com sol passar en festius nacionals, el Divendres Sant la cadenamodificarà la seva programació habitual i el programa no s'emetrà.

No serà el primer rodeo per a cap d'ells, queja són cares habituals del magazín de la cadena. De fet, Patricia Pardo és la copresentadora de Joaquín des de fa dues temporades. De la mateixa manera, Adriana Dorronsoro també és una habitual en la secció de premsa del cor i Egea, encara que en menor mesura, també s'ha posat al capdavant en alguna ocasió.

Per tant, el repartiment de les tasques com a presentador queda de la següent manera.Alfonso Egea es posarà al capdavant del programa dilluns i dimarts, mentre quePatricia Pardo assumirà les seves funcions habituals en solitari dimecres i dijous.

D'aquesta manera, els presentadors suplents prendran el rol de Joaquín Prat durant la seva breu pausa vacacional. D'una manera molt similar,Ana Rosa Quintana també gaudirà d'unes merescudes vacances en aquest període. A casa seva, serà Jano Mecha qui assumeixi les regnes de 'El Programa de Ana Rosa', l'altre vaixell insígnia dels matins de Telecinco.