Alexia Rivas diu el que molts pensen sobre Carmen Borrego i la fa esclatar

L'ambient a 'Vamos a ver' es va caldejar durant l'últim programa arran d'un comentari d'Alexia Rivas que va encendre la metxa del conflicte amb Carmen Borrego. La col·laboradora no estava disposada a tolerar més atacs cap a la seva germana, Terelu Campos, ni a permetre que es reobrin velles polèmiques familiars.

Tot va començar mentre comentaven el canvi d'estil de Terelu Campos des de la seva experiència a 'Supervivientes', amb un look més relaxat i una cabellera arrissada que semblava haver agradat a l'equip. Va ser llavors quan Alexia va deixar anar una frase que va desfermar el malestar de Carmen Borrego: "Al maquillatge estan súper contents pel que estalvien en laca". Al que Carmen Borrego reaccionava visiblement molesta: "Alexia és la pera".

La tensió creixia quan Alexia Rivas responia sense filtre: "Per què? Però si vas dir que Terelu es produïa massa quan tu vas com una porta". Sense acovardir-se, Carmen Borrego deixava clar el seu punt de vista: "Jo vaig com a mi em doni la gana. Quan dic això no ho dic amb la maldat que ho dius tu, perquè no sóc com tu gràcies a Déu".

| Mediaset

Posteriorment, 'Vamos a ver' també va abordar la recent teràpia televisada que Carmen Borrego va realitzar juntament amb el seu fill, José María Almoguera. La col·laboradora va assegurar que els va resultar molt més efectiva que una sessió anterior en privat, que no els va ajudar com esperaven.

Alexia Rivas no va dubtar a llançar una altra pregunta punyent: "No era el moment o és que no us pagaven?". Carmen Borrego, visiblement farta, no es va tallar en respondre: "Per a mi és una feina, no m'avergonyeixo i ho cobro. Es porta mesos parlant de la relació amb el meu fill en un plató, al carrer contesto a tots els companys. Si m'ofereixen una feina i m'interessa, la faig".

Lluny de frenar el rifirrafe, Alexia Rivas li recordava una contradicció del passat: "Ho has fet, no passa res, però crec que has d'acceptar una mica més les crítiques". Carmen Borrego, dolguda, replicava amb fermesa: "De les Campos es porta parlant molt, tornes a ser injusta perquè m'assec en platós en els quals molta gent em diu que no els agraden les coses". Però Alexia Rivas insistia en la seva postura: "Doncs no te les menges gaire perquè m'acabes d'increpar".