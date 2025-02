Joaquín Prat paralitza 'Vamos a ver' pels comentaris masclistes dels seus col·laboradors

Aquest dimarts 18 de febrer, 'Vamos a ver' va dedicar un espai a analitzar els moments més controvertits de 'La isla de las tentaciones', amb especial atenció a la foguera de Bayan. La majoria dels col·laboradors van coincidir a assenyalar la concursant com "la dolenta de la pel·lícula" per la seva actitud davant les llàgrimes d'Eros, amb qui va mantenir una relació de quatre anys marcada per infidelitats. En lloc de mostrar compassió, la jove va arremetre contra la seva parella sense creure's el seu dolorós plor: "Per una vegada he estat egoista i he pensat en mi mateixa".

Durant el debat a 'Vamos a ver', l'opinió generalitzada entre els tertulians va ser que tant Bayan com Anita eren les vilanes de l'edició de 'La Isla de las Tentaciones'. La contundència de les crítiques va arribar a tal punt que alguns la van comparar amb "la germana de la Ventafocs".

Tanmateix, Joaquín Prat va haver de sortir en defensa de la concursant: "Dedicar-li al teu nòvio la còpula matinal és una de les majors fantasies d'aquesta edició. No estic d'acord amb tots vosaltres que definiu Bayan com la dolenta de la pel·lícula. Ella ha patit constants infidelitats al llarg de quatre anys per part d'Eros. Ha hagut de veure Eros al llit amb una altra, i és ell qui desferma les hostilitats en caure en la temptació amb Érika".

| Mediaset

El presentador no es va quedar aquí i va retreure als seus companys el que va considerar un enfocament masclista de la situació. "Torna a dir que aquesta era la seva última oportunitat i l'ha desaprofitada, doncs ara és ella qui li dedica les còpules matinals... I ella és la dolenta?! Hi ha aquí una flaire una mica masclista, eh", afegia.

Les paraules de Joaquín Prat no van convèncer Adriana Dorronsoro, qui es va mostrar taxativa en la seva valoració. "Perdona? Quin bitxo és! El que ha fet ella és guardar-se totes les infidelitats d'ell durant aquests quatre anys per tornar-li-les a 'La isla de las tentaciones'. Per tornar-li-les davant de tota Espanya", sentenciava

Alejandra Rubio, encara que va coincidir en considerar Bayan com la vilana, va matisar la seva postura i va diferenciar ambdós comportaments: "Per a mi Bayan no és la dolenta de la pel·lícula per Eros, sinó pel tracte cap a les seves companyes. Al final veu el seu nòvio plorant, se sent culpable i la seva manera de posar-se la cuirassa és dir que es foti. És molt pitjor, per a mi, el tracte que té amb la resta de noies".

Per la seva banda, Alessandro Lequio va mantenir la seva opinió: "Ella ha anat a venjar-se i a humiliar-lo. És dolenta! En general aquí, a més, les dones sempre fan les coses per fer mal a les seves parelles. Ells no ho fan amb aquesta maldat, però elles sí, ho fan buscant venjar-se, buscant fer-los mal pel que han fet ells. Aquesta és la gran diferència, van amb maldat! Maldat!".