Alejandra Rubio dona la cara a 'Vamos a ver' després de les acusacions sobre Carlo Costanzia

Alejandra Rubio ha parlat a 'Vamos a ver' per defensar la seva parella, Carlo Costanzia. I és que aquest cap de setmana van sortir les acusacions d'un paparazzi que assegura haver estat víctima d'una agressió mentre realitzava un seguiment al fill de Mar Flores. Segons el fotògraf, se li haurien llançat ous i iogurts des de l'habitatge de Carlo Costanzia, cosa que ell i Alejandra Rubio han negat rotundament.

El paparazzi va presentar fotos com a proves en què es veia Carlo Costanzia i la seva mare, Mar Flores, entrant i sortint del domicili. Això aparentment contradeia la versió inicial d'Alejandra Rubio, qui havia assegurat que el seu xicot no era a casa el dia en qüestió.

D'aquesta manera, Alejandra Rubio ha expressat la seva frustració a 'Vamos a ver': "És un paparazzi que no dona la cara i que surt amb la veu distorsionada". Així mateix, va qüestionar la manera en què el fotògraf ha gestionat aquesta situació: "Si ha tingut aquest problema no entenc per què no acudeix a la policia".

| Telecinco

La col·laboradora va defensar la seva parella, assegurant que Carlo Costanzia "no ha tirat cap ou". A més, va elaborar una possible teoria sobre el que va passar: "És veritat que els meus veïns estan farts perquè els cotxes de premsa estan tots els dies i no només estan tots allà respectant. A vegades baixen del cotxe al mig de la carretera, impedeixen el pas, no deixen que els cotxes entrin a la urbanització...".

"Sé que hi ha persones del meu bloc que han hagut de trucar a la policia perquè hi havia molts cotxes a la rotonda... Que algú hagi pogut tirar un ou perquè està fins aquí? Sí", va afirmar Alejandra Rubio. No obstant això, va insistir: "Afirmar això quan no tens proves i més en la seva situació em sembla una barbaritat".

Quant a les imatges on es veu Mar Flores entrant a l'habitatge, Alejandra Rubio va explicar: "Moltes vegades hi va perquè es queda amb el seu fill quan ells no hi són". Aquesta aclariment va provocar la curiositat dels col·laboradors de 'Vamos a ver', que van preguntar per la relació entre Mar Flores i el seu fill.

Alejandra Rubio va respondre amb un somriure: "Molt bé, però que ella no vulgui que la treguin i que surti pel garatge em sembla normal perquè nosaltres també ho fem". Sobre si Mar Flores ha coincidit amb Terelu Campos, va negar que hagi passat fins al moment, però va assegurar que hi ha "bona relació".