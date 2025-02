Confirmat el futur de Joaquín Prat a 'Vamos a ver' després de dues setmanes desaparegut

Joaquín Prat es va acomiadar temporalment dels matins de Telecinco el passat 3 de febrer, coincidint amb el retorn d'Ana Rosa Quintana. En aquella jornada, el comunicador va aparèixer breument per donar la benvinguda a la seva companya i amiga. No obstant això, després d'aquest moment, es va acomiadar dels telespectadors, estant dues setmanes desaparegut de Telecinco i 'Vamos a ver'.

La seva absència es deu a unes vacances programades amb antelació, abans que la direcció implementés els recents canvis a la graella matinal de Telecinco. "Has decidit debutar en això de la tele el mateix dia que me'n vaig de vacances...", va dir Joaquín Prat en directe en el retorn de 'El Programa de Ana Rosa'. Com a resultat, el presentador no ha pogut participar en l'estrena de la nova etapa de 'Vamos a ver'.

Després de dues setmanes d'absència, el públic de 'Vamos a ver' s'ha preguntat quan tornarà el periodista al seu lloc. La resposta l'han ofert Patricia Pardo i Adriana Dorronsoro durant l'emissió d'aquest divendres.

| Mediaset

En el tancament de la taula d'actualitat, aquest divendres 14 de febrer, Patricia Pardo s'ha dirigit amb afecte als seus companys, agraint-los "per ser tan bons companys i amics". Unes paraules que suggereixen que, a partir de la pròxima setmana, Joaquín Prat reprendrà el seu paper com a presentador titular de 'Vamos a ver'.

Per la seva banda, Adriana Dorronsoro ha estat encara més clara a l'hora de dissipar qualsevol dubte en els últims segons del programa. "Dilluns torna el meu estimadíssim Joaquín Prat, que ja tinc moltes ganes de veure'l. Encara que vindrà més moreno que jo i això no m'agrada gens", ha comentat entre bromes.

D'aquesta manera, es confirma que el periodista ha gaudit d'uns dies de turisme a la platja, possiblement fora d'Espanya. Per tant, el retorn de Joaquín Prat està confirmat per al pròxim dilluns 17 de febrer.

Cal destacar que, malgrat l'absència de Joaquín Prat, 'Vamos a ver' ha triomfat en audiències en el seu nou horari. El programa, aquest mateix dijous 13 de febrer, liderava amb un 14,2% i 457.000 espectadors.