Leo Harlem torna a Movistar Plus+ amb 'Leo Talks', que ja té data d'estrena

Tornen les xerrades desmotivadores de Leo Harlem a Movistar Plus+ amb l'estrena de la nova temporada de 'Leo Talks'. Serà el pròxim dilluns 24 de febrer amb vuit nous episodis que donen la volta a moltes de les coses que pensem. Si ets dels que et posa nerviós el camp, o dels que no pots amb els culturetes, o si en realitat t'encanta ser mala persona... aixeca't del sofà. Leo t'espera.

Recordem que 'Leo Talks' és una paròdia de les xerrades TED, portada a terme per l'humorista, amb un objectiu totalment contrari al to positiu i motivacional que desprenen les originals. Es tracta d'un format que planteja una fórmula renovada del clàssic monòleg. Sobre un escenari, davant d'una gran pantalla i envoltat de públic, Leo Harlem exposa les seves tesis atrevides i impactants encaminades a fer miques molts conceptes i realitats.

Amb la seva peculiar manera de veure la vida, i de gaudir-la, i amb l'ajuda de notícies, estadístiques i de Chari, la seva impertinent assistent virtual, Leo Harlem oferirà nous ' Leo Talks'. D'aquesta manera, els programes s'estrenaran a Movistar Plus+ cada dilluns des del 24 de febrer.

| Movistar Plus+

La primera serà ' Infància letal', sobre l'època de la infantesa és una cosa que tenim massa idealitzada. Leo Harlem posa sobre la taula les proves que donen suport a aquesta teoria. A ' Espanyols contra el món', l'humorista s'ha adonat que els espanyols valorem més tot el de fora que el nostre. Però Leo Harlem vol demostrar a tothom que a Espanya es viu molt millor que en altres països

Quant a ' Contigo no, bicho', parla de l'amor pels animals, que és una cosa que acceptem tots, malgrat que hi ha espècies que no inspiren el mateix. Leo Harlem vol convèncer-nos que hi ha animals dels quals millor no fiar-se. La quarta serà ' Suspens en anatomia': els humans creiem que el nostre cos és el cim de l'evolució, la millor obra d'enginyeria de la natura. Leo Harlem creu que la realitat és una altra, ben diferent.

| Movistar Plus+

A la cinquena, ' Dolents per naturalesa', parlarà sobre que tots tenim un petit dimoniet a l'interior amb el qual en ocasions gaudim molt. Leo Harlem vol convèncer-nos que això de ser "mala persona", en el fons, ens diverteix. A ' Trampa Mortal' abordarà que existeix la idea que al camp es viu millor. A què ve tant de furor pel camp? El còmic vol frenar aquest èxode urbà.

A ' Culturra general' parlarà dels culturetes que, per postureig, s'apunten a qualsevol pla cultural, per estrany que sigui. Finalment, a ' Èxit no, gràcies', Leo Harlem creu que la gran epidèmia del segle XXI és l'obsessió que tenim per l'èxit, la fama i els diners. Però, què significa l'èxit? El còmic vol donar la volta a aquest concepte i posar les coses al seu lloc.