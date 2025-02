La fugida de Sthefany que enfada Sandra Barneda a 'La Isla de las Tentaciones'

L'última foguera de 'La Isla de las Tentaciones' va deixar un dels moments més impactants de l'edició amb la reacció de Sthefany després de veure les imatges de Tadeo. La jove arribava a la foguera nerviosa i agobiada per la tensió amb la seva parella i el seu acostament a Simone a la vila. No obstant això, va acabar trencant-se completament en descobrir l'actitud del seu nòvio amb Mayeli.

Abans de veure les imatges a 'La Isla de las Tentaciones', Sthefany va confessar a Sandra Barneda "no estar preparada" per al que anava a presenciar: "Tinc tantes coses al cap... estic en 'shock'. En part, que hagi arribat Simone a la vila m'ha fet bé, que conec de fora, que és l'única temptació que podria tenir a la vila i m'he limitat a no arribar a més per respecte a la meva parella. Estic penedida de no haver-li dit que jo també el volia al mirall, però ell no m'ha demostrat res amb les seves actituds".

D'aquesta manera, en les primeres imatges, l'acostament de Tadeo a Mayeli van desfermar la seva indignació: "Què fa? Em sembla que és ximple. Avui li donaré el privilegi que no tindré nervis per aquest paio. No té personalitat".

| Mediaset

No obstant això, la tranquil·litat no li va durar gaire. Noves imatges mostraven el seu nòvio encara més a prop de Mayeli, cosa que va provocar un enuig més gran en Sthefany: "Quin fàstic, que et veurà la teva família". El punt d'inflexió va arribar quan va veure el petó entre Tadeo i Mayeli a la piscina. Va ser llavors quan Sthefany, completament desbordada per la situació, va explotar: "Ho miraré perquè no se m'oblidi. Ja no vull veure res més, Sandra".

Acte seguit, es va aixecar i va abandonar la foguera de 'La Isla de las Tentaciones' entre llàgrimes, decidida a enfrontar-se a la seva parella. "On és la seva vila?", cridava desesperada mentre recorria la platja buscant Tadeo. "On és aquest paio?", repetia, presa de la ira i la tristesa.

| Mediaset

No obstant això, enmig de la seva fugida, la desesperació la va frenar en sec: "Sóc una estúpida per contenir-me per aquest idiota". Encara commocionada, va tornar a la foguera i va pregar a Sandra Barneda que li donés respostes: "Si us plau, digues-me on és". La presentadora va intentar calmar-la: "Saps que no puc dir-te on és. Aixeca't, si us plau. Respira".

Incapaz d'assimilar el que havia vist, va abandonar novament la foguera. En un intent per tranquil·litzar-la, Sandra Barneda va anar darrere d'ella per parlar amb calma: "No pots córrer. Ara és un moment d'impacte, pots abandonar la foguera i tornar a la teva vila". Finalment, Sthefany va prendre una decisió ferma: "No puc tornar a seure allà", donant per finalitzada una de les fogueres més difícils de la seva experiència a 'La Isla de las Tentaciones'.