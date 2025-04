Jesús Cintora torna per sorpresa a La 1 amb el seu 'Malas Lenguas' per un motiu de pes.

Nou canvi de programació a La 1 després de la cancel·lació de 'La Familia de la Tele'. L'espai presentat per María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua no arribarà a les tardes fins al pròxim dilluns 5 de maig. És per això que RTVE ha hagut d'adaptar la seva graella per ocupar el buit de gairebé tres hores que ha quedat lliure.

Cal destacar que, durant la tarda de dilluns, La 1 va emetre un especial dels serveis informatius per cobrir tot el que va succeir per l'apagada. Dimarts, la primera franja, de 15:50h a 16:50h, també hi va haver un especial. No obstant això, després el canal va optar per duplicar 'La Promesa' i emetre un especial d''Aquí la Tierra', que va començar a les 19:50h.

No obstant això, l'aposta per aquest dimecres 30 d'abril serà lleugerament diferent. Durant la primera franja, de 15:50h a 16:50h, La 1 mantindrà la seva aposta per un nou especial de la mà dels serveis informatius. No obstant això, en el segon tram, de 18:45h a 20:30h, tornarà a saltar a La 1 Jesús Cintora amb el seu 'Malas Lenguas'.

Recordem que, durant les seves dues hores d'emissió, 'Malas Lenguas' amb Jesús Cintora ofereix una anàlisi detallada de titulars, declaracions i imatges. Utilitza eines de fact-checking combinades amb entreteniment per desmuntar notícies falses. En aquesta cerca d'arguments contra els bulos i la desinformació juga un paper estructural VerificaRTVE, amb la seva pròpia secció.

| RTVE

Per tant, Jesús Cintora torna per un dia a les tardes de La 1, emetent-se en simulcast a La 2, després de la seva primera setmana en emissió, quan ja es va utilitzar aquesta estratègia. En audiències, després de baixar la setmana passada, aquest dimarts 'Malas Lenguas' va marcar un bon 3,4% de share i una mitjana de 255.000 espectadors. L'espai de Jesús Cintora, que va estar gairebé un punt per sobre de la mitjana diària de La 2, va congregar a més d'1,3 milions d'espectadors únics.

Cal destacar que, a causa del festiu, La 1 emetrà dijous la programació habitual de cap de setmana, amb 'Sessió de Tarda' durant tota la franja vespertina. Encara és una incògnita l'aposta de divendres, tenint en compte que sí que està prevista l'emissió de 'Valle Salvaje' i 'La Promesa'.