Mariló Montero torna a La 1 com a gran fitxatge del seu talent show estrella

La nova edició de 'MasterChef Celebrity' suma una nova concursant estrella a la seva llista. Fa uns dies, Pepe Rodríguez va anunciar oficialment que estan a punt d'arrencar les gravacions de la nova edició del talent show de famosos, confirmant els seus cinc primers participants. Es tracta del futbolista Miguel Torres, l'actor Alejo Sauras, la cantant Soraya i els col·laboradors de televisió Torito i Rosa Benito.

No obstant això, segons ha publicat en exclusiva El Televisero, Mariló Montero també serà una de les concursants de la desena edició de 'MasterChef Celebrity'. Un fitxatge que marca el seu retorn a TVE després d'un temps centrada en altres projectes televisius. Malgrat que actualment col·labora de forma habitual a 'Espejo Público' d'Antena 3, la periodista i presentadora andalusa s'absentarà del programa durant les gravacions del concurs.

El retorn de Mariló Montero a TVE es produeix dos anys després de la seva breu col·laboració a 'La Plaza', l'efímer espai de tarda conduït per Jordi González que amb prou feines va durar deu emissions. Recordem que, durant la seva etapa al capdavant de 'La mañana de La 1', conduïa una secció de cuina juntament amb Sergio Fernández, amb qui va arribar a publicar diversos llibres de receptes. El seu pas per formats d'entreteniment tampoc és nou, ja que va participar a 'Hipnotízame' i va aconseguir una destacada quarta posició a la tercera edició de 'El Desafío', ambdós a Antena 3.

| Atresmedia

Recordem que l'última edició de 'MasterChef Celebrity' va mesurar un 14,1% de quota i 881.000 televidents al llarg de les seves dotze entregues a la nit del dilluns. El talent show, no obstant això, va aconseguir liderar la seva franja en nou de les seves onze emissions. Es tracta de la primera vegada que el format va baixar del milió d'espectadors, perdent gairebé 300.000 televidents i gairebé dos punts de quota de pantalla respecte a l'anterior temporada.

Per tant, a partir de setembre, 'MasterChef Celebrity' buscarà el relleu com a guanyador o guanyadora de Inés Hernand. A la final també van participar Marina Rivers, Pitingo i Francis Lorenzo. La comunicadora, no obstant això, es va unir a la llista formada per Laura Londoño, Lorena Castell, Miki Nadal i Juanma Castaño, Raquel Meroño, Tamara Falcó, Ona Carbonell, Saúl Craviotto i Miguel Ángel Muñoz.