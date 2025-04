Baixada d'audiències de 'Malas Lenguas': així ha funcionat el format de Jesús Cintora

'Malas Lenguas' de Jesús Cintora culmina la seva tercera setmana baixant en audiències a La 2. El programa de política va arribar a les tardes del canal fa tres setmanes amb molt bons resultats d'audiències. Tot i que segueix per sobre de la mitjana del canal i ha millorat la seva franja, per la qual cosa, continuen sent audiències bones, 'Malas Lenguas' ha patit una baixada aquesta setmana.

Recordem que, durant les seves dues hores d'emissió, 'Malas Lenguas' amb Jesús Cintora ofereix una anàlisi detallada de titulars, declaracions i imatges. Utilitza eines de fact-checking combinades amb entreteniment per desmuntar notícies falses. En aquesta cerca d'arguments contra els bulos i la desinformació juga un paper estructural VerificaRTVE, amb la seva pròpia secció.

D'aquesta manera, en la seva tercera setmana en emissió, 'Malas Lenguas' ha mediat un 2,9% i 217.000 espectadors. L'espai de Jesús Cintora ha perdut sis dècimes de share respecte a la setmana passada, quan va marcar un 3,5% i 283.000 en els seus tres dies d'emissió. A més, aquest dijous va marcar el seu mínim, baixant per primera vegada dels 200.000 seguidors, amb 177.000 i un 2,4% de quota de pantalla.

| RTVE

Audiències de la tercera setmana de 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora:

Dilluns 21: 3,3% i 265 000

i 265 000 Dimarts 22: 3% i 231 000

i 231 000 Dimecres 23: 2,9% i 218 000

i 218 000 Dijous 24: 2,4% 177.000 (mínim)

177.000 (mínim) Divendres 25: 2,7% i 193 000

Cal destacar que 'Malas Lenguas' no ha comptat amb el millor coixí aquesta setmana. Aquest divendres, per exemple, just abans, 'Documenta2' s'ha quedat en un 2,6% i 174.000 seguidors, venint de 'Grans Documentals' (4% i 305.000) i 'Saber y Ganar' (6,4% i 562.000). No obstant això, una vegada més, el més vist de La 2 ha estat 'Cifras y Letras' amb un gran 5,6% i 582.000.

En la competència, aquest divendres, 'El Diario de Jorge' ha liderat per sobre del doble dígit amb un estupend 11,8% de quota i 778.000 fidels. Pel que fa a 'Y ahora Sonsoles', s'ha mantingut en un 10,8% i 747.000 seguidors des d'Antena 3. A laSexta, 'Més Val Tard' segueix bé amb un 7,7% de quota juntament amb 526.000 seguidors.