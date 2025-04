Gerro d'aigua freda per a Timur després de l'última reacció del seu fill a 'Renaixement'

L'últim capítol de 'Renacer' ha deixat els espectadors amb el cor en un puny. Bahar, impulsada per la necessitat de protegir la seva filla, ha irromput a casa de Rengin amb un únic objectiu: endur-se Umay. Tanmateix, les seves intencions s'han vist frustrades quan Timur ha intervingut, forçant un tens cara a cara en plena carrer.

Timur, ferm en la seva postura a 'Renacer', ha defensat el seu procedir apel·lant a la voluntat de la seva filla: "Et vaig ser infidel a tu, però no als meus fills". Bahar, desbordada pel dolor, l'ha acusat d'actuar amb malícia, però Timur ha esclatat amb una dura acusació: "Només tu ets sempre la víctima. Jo també pateixo, i no t'he fet res de dolent perquè la justícia m'ha donat la meva filla, sembla que la mare perfecta no ho era tant".

El cirurgià ha assenyalat que Bahar ha mantingut els seus fills allunyats d'ell a 'Renacer': "No estàs en posició de fer res per Umay ni per Uras. Fins ara, tampoc m'has deixat fer res per ells". Bahar, entre llàgrimes, retreia la seva falta de reconeixement i suport, però Timur ha estat taxatiu: "Coneix el teu lloc i els teus límits, si tu ets mare, jo sóc pare".

| Atresmedia

Més tard, la tensió ha escalat encara més quan Uras ha acudit al despatx del seu pare, sense intenció de celebrar res. Amb paraules demolidores, li ha etzibat: "Enhorabona, has aconseguit perdre el teu fill". A un Timur completament desconcertat, Uras li ha recordat l'advertència que una vegada li va fer: si tornava a fer mal a la seva mare a 'Renacer', es trobaria amb ell com a enemic. I aquesta vegada, no pensa perdonar.

Encara que Timur ha intentat defensar-se al·legant que va actuar conforme a la llei i al desig d'Umay a 'Renacer', el seu fill s'ha mostrat inflexible. "Ho fas a propòsit", ha afirmat amb duresa. Acte seguit, ha marcat una distància definitiva: només mantindran relació professional a l'hospital perquè, en la seva vida personal, Timur ha deixat d'existir. No hi haurà lloc per a ell ni al seu casament ni quan arribin els seus fills al món.