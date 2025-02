Isabel Rábago esclata ara contra Telecinco després del seu acomiadament fulminant

Fins fa unes setmanes, Isabel Rábago era una de les cares habituals de Telecinco. La periodista havia col·laborat amb una llarga llista de programes de la cadena i la ruptura entre ambdues parts va agafar per sorpresa a molts espectadors.

A principis de gener, Mediaset decidia prescindir dels serveis de la col·laboradora perquè no havia superat "els filtres" per renovar contracte amb Unicorn Content, la productora d'Ana Rosa Quintana. Així, la seva última aparició a la cadena succeïa a 'Vamos a Ver', on protagonitzava una forta discussió amb alguns dels seus companys.

I des que la periodista no pertany a Telecinco, el seu major altaveu per expressar-se i criticar la que un dia va ser casa seva són les seves xarxes socials. En aquesta ocasió ha criticat el rumb que està prenent la cadena en la seva transformació.

| Mediaset

Tot té el seu origen en un dels posts que el compte oficial d' Algo Pasa TV ha publicat en X aquest diumenge, 23 de febrer. En ell, aquest portal de notícies no ha dubtat a arremetre amb duresa contra l'empresa de Fuencarral. Pel que sembla, Mandarina, una de les productores de Mediaset, ha registrat el nom d'aquest mitjà de cara a un futur programa.

"Vaja, Mediaset. A més de robar la feina d'altres companys, també ho començareu a fer amb les marques? Un mes de silenci que potser arriba al seu final. La que s'acosta, estimats", ha amenaçat 'Algo pasa TV' en el seu compte de X.

Arran d'això, la publicació no ha passat desapercebuda i menys per a Isabel Rábago, que s'ha pronunciat al respecte. Ha aprofitat per carregar durament contra la que va ser casa seva televisiva.

"Des de fa diversos mesos s'estan escrivint els capítols més absurds i ridículs de Mediaset. És tot tan absurd! És tot tan mediocre... en fi!", ha sentenciat Isabel Rábago. Encara que aquesta no és la primera vegada que la periodista es refereix a la cadena. Ja ho va fer fa unes setmanes quan va tornar a llançar un dard a la cadena i va celebrar l'èxit de 'Ni que fuéramos'.