Comunicat oficial d'Isabel Rábago després de confirmar-se el seu acomiadament de Telecinco

Fa tan sols uns dies va sortir a la llum que Isabel Rábago havia estat acomiadada de Telecinco. La col·laboradora no hauria passat el filtre de Mediaset, per la qual cosa van decidir no renovar el seu contracte per al seu paper a 'Vamos a ver' el 2025. No obstant això, ara Isabel Rábago ha llançat un comunicat amb tota la seva veritat.

Segons s'ha sabut, el seu acomiadament hauria estat en gran part degut a la seva actitud tant dins com fora dels platós. Des de la direcció de 'Vamos a ver' ja se li havia advertit de la necessitat de millorar la seva relació amb l'equip, cosa que, pel que sembla, no va ocórrer. A més, algunes fonts han revelat que hauria assessorat legalment a Bárbara Rey contra Telecinco i Unicorn Content, cosa que hauria fet vessar el got per al seu acomiadament.

No obstant això, Isabel Rábago ha desmentit totes les acusacions en un comunicat oficial. A més, ha assegurat que prendrà accions legals davant les mentides publicades.

Comunicat oficiald'IsabelRábago

| Mediaset

"Davant les falses i greus acusacions, que s'estan divulgant en alguns mitjans de comunicació sobre el meu "acomiadament" de Mediaset/Unicorn, m'he vist en l'obligació d'emprendre accions legals, buscant la protecció i l'empara al qual tinc dret com a espanyola. Una cosa que vaig pensar que mai succeiria.

Dades incertes, entrecomillats malintencionats, que asseguren aquests mitjans, procedeixen de "fonts directes" del meu programa "Vamos a ver", la meva productora Unicorn i Mediaset. Un relat absolutament incert amb el qual es pretén menyscabar la meva professionalitat, després de 20 anys vinculada al grup Mediaset. Vulnerant greument el meu honor i imatge.

La meva carrera professional és el resultat de molt esforç, sense padrins, sense amiguismes, sense ajuda de ningú, esquivant moltes travetes, com la majoria dels que ningú ens ha regalat res i la meva resposta sempre ha estat el treball i remar sempre a favor dels interessos de totes les productores en les quals he treballat per a Mediaset. Sempre.

Vull deixar ben clar que, al llarg de la meva llarga vinculació amb Mediaset, mai se m'ha donat cap toc d'atenció, ni se m'ha advertit, ni se m'ha suggerit modificar la meva manera de treballar. Ni per part de cap direcció, ni per part de la cadena. Mai. Més aviat tot el contrari, com podré acreditar. I que mai he actuat en contra dels interessos de Mediaset ni de cap de les productores per a les quals he treballat. També ho podré acreditar.

Al llarg d'aquests anys, he crescut al costat dels millors, he treballat sempre en els programes de màxima audiència, sota les ordres dels millors directors i equips professionals i ho seguiré fent. Per a tots ells només tinc paraules d'agraïment, de molt afecte i respecte.

Vull deixar molt clar que la meva relació amb Joaquín Prat és excel·lent igual que amb la resta dels presentadors, Patricia Pardo, Veronica Dulanto. Igual que amb el 95% dels meus companys de plató. Estic súper orgullosa de treballar al seu costat. La meva relació amb tota la direcció, encapçalada per Oscar de la Fuente, les meves coordinadores i el magnífic equip de redacció de 'Vamos a Ver' és immillorable, excepcional. Ho faig extensiu a tota la meva productora Unicorn. No és cert la imatge conflictiva o de mala companya que es pretén projectar sobre mi, en un intent de desprestigiar-me professional i personalment. També ho acreditaré.

Gràcies als quatre periodistes que m'han escrit o trucat per conèixer la meva versió. Agraeixo la seva professionalitat per fer la seva feina, contrastar i, sobretot, per entendre el meu silenci, I de moment seguiré així, en silenci, però això no impedirà que vetlli pel que altres no estan fent, cuidar la meva imatge, honor i la meva professionalitat.

Gràcies a tots els companys i amics que m'estan demostrant el seu afecte i respecte personal i professional. Estan sent dies de llegir centenars de missatges i d'emocionar-me. Ha estat un any i mig molt, molt dur per a mi perquè en aquesta professió et trobes amb cert tipus de persones, que t'ho fan passar tan malament, que et fan sentir tan malament i tan petita, que t'ho arribes a creure.

Tots em coneixeu i sabeu que seguiré defensant els meus principis, les meves idees, els meus valors i lluitaré sempre per la meva llibertat. La meva honorabilitat i la meva professionalitat són intocables i combatré perquè així continuï.

No li dec res a ningú. No tinc por a res, ni a ningú. No permetré que ningú reescrigui la meva carrera professional, ni personal".