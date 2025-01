Isabel Rábago s'atreveix a esmentar Joaquín Prat després de ser acomiadada de 'Vamos a ver'

Isabel Rábago ha sortit al pas de les informacions que han circulat després de la seva recent i sorprenent sortida de Mediaset. A través d'un comunicat difós a les seves xarxes socials, la periodista ha rebutjat els rumors sobre els motius del seu acomiadament. A més, també ha anunciat accions legals contra les publicacions que, segons ella, han difós dades falses que afecten la seva reputació professional.

Encara que Isabel Rábago no va oferir la seva versió sobre els fets, va deixar clar que no permetrà que les acusacions sobre la seva suposada mala relació amb companys de feina danyin la seva trajectòria. Entre les afirmacions qüestionades figura un article del portal Informalia, que citava fonts properes a Unicorn Content i a Telecinco per descriure un presumpte "ambient no agradable". Segons la publicació, Isabel Rábago amb prou feines interactuava amb els seus companys excepte amb alguns com Marta López o Kike Calleja i solia protagonitzar enfrontaments dins i fora del plató.

"Vull deixar ben clar que, al llarg de la meva llarga vinculació amb Mediaset, mai se m'ha donat cap toc d'atenció, ni se m'ha advertit, ni se m'ha suggerit modificar la meva manera de treballar. Ni per part de cap direcció, ni per part de la cadena. Mai", va assegurar en el seu comunicat Isabel Rábago.

| Mediaset

D'aquesta manera, Isabel Rábago ha mencionat directament Joaquín Prat per negar una suposada mala relació. "Vull deixar molt clar que la meva relació amb Joaquín Prat és excel·lent igual que amb la resta dels presentadors, Patricia Pardo, Veronica Dulanto. Igual que amb el 95% dels meus companys de plató. Estic súper orgullosa de treballar al seu costat".

"La meva relació amb tota la direcció, encapçalada per Oscar de la Fuente, les meves coordinadores i el magnífic equip de redacció de 'Vamos a Ver' és immillorable, excepcional. Ho faig extensiu a tota la meva productora Unicorn. No és cert la imatge conflictiva o de mala companya que es pretén projectar sobre mi, en un intent de desprestigiar-me professional i personalment", afegia.

Amb aquestes paraules, Isabel Rábago ha volgut tallar d'arrel amb tots els rumors que han apuntat que el seu acomiadament era per la seva mala relació amb els seus companys en plató. A més, ha anunciat mesures legals pels falsos rumors.