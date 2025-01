Kiko Matamoros assenyala el veritable motiu de l'acomiadament d'Isabel Rábago de Telecinco

L'inesperat acomiadament d'Isabel Rábago com a col·laboradora de Telecinco ha generat un allau de reaccions entre els seus companys. Kiko Matamoros no ha dubtat a sortir en la seva defensa durant 'Ni que fuéramos'. El col·laborador va dedicar unes contundents paraules a la periodista, la sortida de la qual dels espais de Telecinco ha sorprès a tothom.

La notícia, avançada per El Confidencial Digital, apunta que Isabel Rábago no hauria superat els filtres interns de Telecinco, motiu que l'ha deixada fora del seu equip de col·laboradors. No obstant això, Kiko Matamoros ha posat el focus en l'actitud crítica que Isabel Rábago va mantenir en els últims mesos cap a alguns companys i decisions de la cadena.

"El filtre de la cadena jo no sé quin és. Em costa molt de treball pensar que Mediaset es pugui permetre el luxe de prescindir d'una de les millors col·laboradores del cor que ha donat aquest país amb independència d'ideologies i de posicionaments polítics", va declarar Kiko Matamoros amb fermesa.

| Mediaset

A més, el col·laborador va voler destacar la professionalitat i la independència d'Isabel Rábago. "Isabel és magnífica en la seva feina. Té una personalitat suficient per no obeir com un xai determinades línies editorials", va sentenciar, deixant entreveure que les discrepàncies editorials haurien jugat un paper determinant en aquesta decisió.

'Ni que fuéramos' també va recordar l'enfrontament d'Isabel Rábago amb Joaquín Prat i la seva negativa a participar en el "blanqueig" a algunes figures com Julián Muñoz, condemnat per corrupció. Sobre aquest assumpte, Kiko Matamoros va assenyalar una aparent incoherència en les decisions de Telecinco: "És que hi va haver un antecedent molt trist i és que Isabel tenia tancada una entrevista amb Rubiales, que no estava ni condemnat ni res per l'estil".

"Al final per un purisme estrany de Telecinco, que després ha portat un munt de delinqüents al plató, gent que estava condemnada i complint condemna havent d'anar a dormir a la presó. Però li van dir que a Telecinco no s'entrevistava a delinqüents, quines coses. I després es va fer amb aquesta entrevista i amb aquesta exclusiva va ser laSexta amb Ana Pastor", recordava Kiko Matamoros.