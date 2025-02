Isabel Rábago respon si tornarà a la tele després de la seva sortida fulminant de Telecinco

Fins fa unes setmanes, Isabel Rábago era una de les cares habituals de Telecinco. La periodista havia col·laborat amb una llarga llista de programes de la cadena i la ruptura entre ambdues parts va agafar per sorpresa a molts espectadors.

A principis de gener, tal com confirmava El Confidencial, Mediaset decidia prescindir dels serveis de la col·laboradora. Segons assegurava el mitjà en exclusiva, Isabel Rábago no havia superat "els filtres" per renovar contracteamb Unicorn Content, la productora d'Ana Rosa Quintana. Així, la seva última aparició a la cadena succeïa a 'Vamos a Ver', on protagonitzava una forta discussió amb alguns dels seus companys.

La periodista ja va assegurar en el seu moment que emprendria "accions legals" contra les "greus acusacions" que es van publicar en alguns mitjans de comunicació. Isabel Rábago va negar haver rebut cap trucada d'atenció, així com assegurava mantenir una bona relació amb tots els seus companys, desmentint els rumors. No obstant això, la periodista ha aprofitat la seva reaparició a les xarxes socials per tornar a pronunciar-se sobre el seu futur televisiu.

| Mediaset

"Em pregunteu molt i em dieu que em trobeu molt a faltar a la tele. Jo us ho agraeixo, de veritat. Jo ara mateix estic solucionant unes coses que són necessàries perquè jo pugui tornar a la tele", ha aclarit, sense entrar en detalls. També ha explicat que, en aquests moments, està centrada en la seva faceta com a advocada, una cosa que està "gaudint molt" i que la fa feliç.

Quant al seu possible retorn a la televisió, Isabel Rábago no ho descarta. "Ja hi haurà temps de tornar a la tele", assegurava. "També hi haurà temps d'escoltar i que molta gent rectifiqui informacions absolutament falses que s'han publicat", deia, fent una altra vegada referència a les informacions que s'han publicat.

"Temps al temps", sentenciava la periodista al final del comunicat, que ha publicat a través de la plataforma 'TikTok'. Encara que sembla que Isabel Rábago no té pressa per tornar, des de la seva sortida s'ha mantingut molt ferma en mostrar-se orgullosa de la seva trajectòria. "El meu honor i la meva professionalitat són intocables", declarava en un dels seus últims comunicats, "No permetré que ningú reescrigui la meva carrera professional", assegurava.