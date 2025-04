Ion Aramendi reacciona a la caiguda d'audiències de 'Reacció en Cadena' després dels Mozos

Des de la sortida dels Mozos de Arousa, 'Reacció en Cadena' travessa la seva etapa més delicada. L'icònic trio gallec, que durant més d'un any va ser sinònim d'èxit per a Telecinco, va abandonar el concurs fa ja més de quatre mesos. Des de llavors, les xifres d'audiència han anat a la baixa, i és ara quan Ion Aramendi ha decidit parlar sense embuts sobre la situació.

En una entrevista per a Mundo Deportivo, Ion Aramendi s'ha mostrat comprensiu amb el desgast que ha experimentat 'Reacció en Cadena' després de la marxa dels seus concursants estrella. "És normal en aquest tipus de concursos, en un programa diari, que l'audiència hagi baixat amb la seva sortida. Al final, la gent fidelitza molt amb un concursant que és tan potent i tan interessant com són els Mozos de Arousa", va assegurar.

Ion Aramendi, a més, ha anat més enllà i ha destacat el seu talent, però també el seu carisma i complicitat amb l'audiència: "Són nois que jugaven espectacularment bé a aquest format. A part de la seva manera de ser, molt a favor d'obra, molt divertits. Llavors, al final, ells et donen una audiència que és molt interessant. I és veritat que, quan se'n van, doncs hi ha molta gent que es queda òrfena".

| Mediaset

Malgrat les dades actuals, que ronden el 8% de quota de pantalla i han allunyat 'Reacció en Cadena' del desitjat doble dígit, Ion Aramendi no perd l'esperança. "Aquesta familiaritat a poc a poc es recupera. Nosaltres hem de continuar intentant aconseguir equips tan bons o millors que els Mozos de Arousa perquè la gent segueixi arribant", explicava.

"La cosa va per ratxes. Vull dir, al final és un comiat. Baixes una mica l'audiència, és normal", ha afirmat. D'aquesta manera, confia que la tendència pugui revertir-se amb constància: "En això no estem enganyant a ningú, però, a poc a poc, anirem rascant i aconseguirem seguir sent competitius i pujant l'audiència".

A més, Ion Aramendi també ha parlat del conflicte entre els Mozos de Arousa i Mediaset després de la polèmica de les Campanades. "El que passa entre ells i la cadena són coses que a mi se m'escapen. El que jo sí que guardo d'ells és un grandíssim record i una gran relació. Jo amb ells parlo sovint, ens creuem missatges", ha afirmat.

"Tot el que passi de portes enfora, jo no ho sé, ni tampoc sé la relació que poden tenir amb la cadena o no. El que sí sé és la relació que tenen amb mi i que guarden amb l'equip. Ha estat un any i mig de compartir un munt d'experiències, d'aprendre molt amb ells", afegia.