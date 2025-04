La indignació de Guillermo Serrano després del que ha hagut d'observar a 'La Promesa'

Lorenzo, personatge de Guillermo Serrano, manifesta el seu disgust respecte de la cita de Leocadia. Aquest dimecres 9 d'abril a les 17:35h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Pía estava amoïnada per la desaparició del seu fill, però, inesperadament, algú al palau va aparèixer amb ell, cosa que va generar moltes preguntes. Leocadia continuava fent-se amb el control de la casa i va convidar Alonso a fer un passeig per Luján. Manuel, Martina i Alonso van obligar Catalina a que la veiés el metge i aquesta va rebutjar, una vegada més, Adriano.

Ròmul va decidir mantenir Antoñito a 'La Promesa' perquè arreglés les coses amb la seva mare i Samuel va forçar una altra trobada. María Fernández no va poder oblidar-se de Jana, tot li recordava a ella i, per això, es va plantejar abandonar 'La Promesa'. Durant la seva investigació, Curro va arribar a una conclusió: per descobrir què li va passar a la seva germana, havien de desenterrar Jana.

| RTVE

En audiències, durant el mes de març, 'La Promesa' es va mantenir imbatible sent líder amb una mitjana d'un 14,2% de quota i 1.135.000 televidents. Va ser la sèrie més consumida en diferit del mes amb 306.000 espectadors. En el seu especial del dia 19 en prime time, va ser la seva emissió més vista i de major quota de la seva història: 17,3%, 1.506.000 televidents i gairebé 3 milions d'espectadors únics.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'La Promesa'?

En el nou capítol, tot i que Antoñito està a 'La Promesa', més a prop de Simona, les seves postures continuen molt allunyades. Lope intenta animar la seva companya com pot, però no és fàcil. L'ànim d'Alonso millora després del seu passeig amb Leocadia. Lorenzo, personatge de Guillermo Serrano, però, manifesta el seu disgust respecte d'aquesta cita. Una cita és el que a Adriano li encantaria tenir amb Catalina, però Martina l'intercepta per deixar-li clara la situació.

La decisió de María Fernández de marxar del palau ha arribat fins a Samuel, que parla amb ella per intentar que canviï d'idea. Ana s'ha convertit en una heroïna per rescatar Dieguito i s'ha guanyat, aparentment, l'afecte de tots en el servei.