Ion Aramendi revela les veritables condicions dels concursants de 'Supervivientes'

És ben sabut que 'Supervivientes' és un dels concursos més durs de la televisió. Durant mesos, els seus concursants s'enfronten a les dures condicions climàtiques, la fam, picades i proves físiques de tots els tipus. No obstant això, l'ombra del dubte sempre s'ha cernit per damunt d'un dels formats més exitosos d'aquest país.

No són pocs els espectadors que posen en dubte les veritables condicions en què viuen els supervivents. Unes acusacions que cada any es repeteixen i que Telecinco s'encarrega de desmentir per tots els mitjans. Aquesta vegada, ho ha fet a través d'una entrevista que Ion Aramendi, presentador de la cadena, ha concedit en exclusiva per a 'Mundo Deportivo'.

| Mundo Deportivo

El basc s'ha fet ressò de les acusacions per desmentir-les completament. "He estat molt a prop del concurs i sempre hi ha molt de llegenda urbana del que succeeix", començava Ion Aramendi, que des de fa anys està al capdavant d'una de les gales setmanals de 'Gran Hermano'. "Sembla que, de portes endins, ocorren coses misterioses o que estan molt guionitzades, però això no és cert", aclarava el presentador.

"A 'Supervivientes' ho passen, amb perdó de la paraula, de puta pena", confirmava finalment el basc, que aclarava que els concursants ho passen "fatal", tant a Hondures com a posteriori. "Passen penúries que són extraordinàries. La gent diu 'va, després van per darrere i els donen uns donuts' però això no és veritat", narrava.

No obstant això, també recalca la "estricta vigilància mèdica" que segueixen tots els concursants. "Segueixen una disciplina de cures molt concreta perquè porten el cos al límit", continuava explicant Ion Aramendi. "El que no poden fer és no menjar i morir-se, així que està pautat perquè mengin el just per sobreviure", ha explicat.

El presentador també ha fet referència a la picardia d'alguns concursants. "De vegades ells són llestos i fan 'trampilles' i creuen límits que no creuries en la teva vida", conta. Segons el presentador, les dures condicions a 'Supervivientes' empenyen els concursants a aguditzar el seu enginy. "Si tu et mors de fam, potser sí que entres i agafes una barra de pa", conta ell.

Així, el presentador basc ha volgut posar fi a les acusacions que han sobrevolat aquesta edició de 'Supervivientes'. Sobretot amb Terelu Campos, a la qual part de l'audiència no ha dubtat a assenyalar pels seus múltiples privilegis en el concurs.