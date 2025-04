Carlota Corredera no presentarà 'Tentáculos' per un motiu de pes i té substitut.

La tarda del dimarts 8 d'abril comptarà amb canvis a 'Tentáculos'. Carlota Corredera no hi serà com a presentadora, ja que té una cita important amb el seu nou destí professional. La periodista gallega serà una de les assistents destacades a l'esdeveniment de presentació de 'La Familia de La Tele', el nou magazín de tardes de La 1.

TVE ha preparat una posada de llarg per a aquest nou format, que aspira a recollir el testimoni de 'Sálvame' i 'Ni que fuéramos'. A la cita no només hi serà Carlota Corredera, sinó també els presentadors del nou programa: Aitor Albizua, María Patiño i Inés Hernand. A més, s'ha confirmat la presència d'una llarga llista de col·laboradors habituals com Belén Esteban, Lydia Lozano, Nuria Marín, Chelo García Cortés, Kiko Matamoros, Víctor Sandoval i Marta Riesco.

Mentrestant, a 'Tentáculos' no deixaran cap buit sense cobrir. El programa de Ten ja ha revelat que Kiko Hernández assumirà la conducció del programa durant la jornada de dimarts. Amb el seu habitual to provocador, el canal va anunciar la novetat a través del seu compte en X amb un missatge clar: "Demà presenta Kiko Hernández i promet una mascletà de bombes".

| Canal Quickie

Recordem que, en audiències, aquest dilluns 7 d'abril,'Tentáculos' ha arrencat la seva nova setmana en mínim amb un escuet 0,7% i només 76.000 espectadors. El format, que s'ha dividit en diversos blocs, ha destacat amb un 1,1% en el dedicat principalment a la crònica rosa. D'aquesta manera, 'Tentáculos' de nou ha estat quatre dècimes per sota de la mitjana de Ten, que aconsegueix un 1,1% en el dia.

A més, 'Tentáculos' tampoc s'ha aconseguit colar entre les emissions més vistes de Ten aquest dilluns, sent setena en la llista. El rànquing dels cinc formats més vistos ha estat tot per a 'Caso Cerrado' amb l'emissió més vista ha estat la de les 15:23h amb un bon 1,7% i 161.000.

Quant a 'La Familia de La Tele', produït per La Osa Producciones, és un dels projectes més esperats en la franja vespertina. La barreja de rostres veterans de la televisió del cor i noves dinàmiques promet un còctel televisiu d'alt voltatge