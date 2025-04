Ana Rosa Quintana es pronuncia sobre el fitxatge i sou de David Broncano a La 1

Si per alguna cosa és coneguda Ana Rosa Quintana és per parlar sense pèls a la llengua i per això, protagonitza molts titulars. Ara ho ha tornat a fer en una entrevista a 'The Objective' en la qual ha parlat de temes polítics i televisius. Entre ells, sobre el nou programa de La 1, 'La familia de la tele', el cas Errejón o sobre els recents canvis a la seva cadena, Mediaset.

La periodista ha parlat sobre Paolo Vasile, una figura històrica de Mediaset, qualificant-lo de geni. No obstant això, també ha reconegut que, encara que li ha donat grans èxits a la cadena, també ha comès errors importants.

"Per exemple, mai hauria d'haver deixat marxar 'Pasapalabra' o 'El hormiguero'. Aquests programes que estan triomfant ara a Antena 3… La columna vertebral d'una programació és el day time", ha expressat Ana Rosa Quintana.

| The Objective

"El prime time depèn. Si tens Supervivientes, fenomenal, si tens algun altre d'aquests grans formats. Però el que et sosté és l'altre, llavors per a mi, tant Pasapalabra com Pablo Motos, com Arguiñano. Tota aquesta estructura la tenia Mediaset, llavors jo no sé si per pressupostos i perquè li anava tan bé és per això que ho va deixar anar…"

També, hi ha hagut temps per parlar de programes i presentadors que estan en la competència per a ella. Com és l'exemple de David Broncano, el qual va poder fitxar per Telecinco en el seu moment amb el seu programa de 'La Resistencia'. Davant d'aquesta pregunta, Ana Rosa ha respost el següent.

"Això crec, jo no he estat en aquestes converses, però crec que sí. I hauria estat un fitxatge estupend. Ei, tindria dues ofertes i ha triat la que millor li interessava".

Una cosa molt comentada quan es va fer públic el fitxatge de David Broncano a RTVE amb 'La Revuelta', va ser el seu contracte. En la seva opinió, la presentadora ha decidit ser cautelosa i no fer comentaris al respecte: "Si li ho paguen, consideraran que ho val". "Jo això no li ho retreuré a Broncano", referint-se a aquest contracte blindat del qual s'ha parlat.