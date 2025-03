Borjamina denuncia el veto dels Mossos de Arousa després del que va passar amb Ion Aramendi

Aquest dissabte, Jorge Javier Vázquez acollia a Ion Aramendial seu programa, 'Hay una cosa que te quiero decir'. Durant la seva visita, el presentador basc es retrobava amb Daniel, un nen d'11 anys que ha acabat el seu tractament de leucèmia. No obstant això, el programa també rescatava temps per homenatjar els dos anys de 'Reacción en Cadena' amb un vídeo recopilatori amb una gran incògnita: l'absència dels Mozos de Arousa.

Abans de trobar-se amb el nen i la seva família, 'Hay una cosa que te quiero decir' va voler fer un repàs de la carrera de Ion Aramendi a Telecinco. Amb Jorge Javier Vázquez, el basc va estar recordant el seu pas com a reporter de 'Sálvame' i, més endavant, com a presentador de 'Supervivientes'.

| Mediaset

A més, el programa posava un vídeo recopilatori de 'Reacción en cadena', amb el qual porta dos anys a les tardes de la cadena. En aquest vídeo, es mostraven imatges de Ion Aramendi en el seu primer dia de programa, el 2022, i el seguien imatges d'alguns dels concursants més recents. No obstant això, hi va haver una gran absència que no va passar desapercebuda per a l'audiència: la dels Mozos de Arousa.

El trio de gallecs, format per Bruno Vila i els germans Rául i Borjamina Santamaría, va ser una de les peces clau de l'èxit del format. Els Mozos de Arousa va ser l'equip més durador de la història de 'Reacción en cadena', acumulant més de 400 programes. Després d'un intens pas en què es van guanyar l'afecte de l'audiència, el trio aconseguia emportar-se més de 2,6M d'euros.

Per això, l'absència de l'equip en el vídeo recopilatori va ser quelcom que va cridar l'atenció dels espectadors. També del propi Borjamina, que no va dubtar a manifestar-se a través de les seves xarxes socials. El guanyador de 'Reacción en cadena' llançava un dard verinós dirigit a Telecinco en què es llegia: "Mozos who" (en anglès, Mozos? Qui?).

Cal recordar que la sortida del trio de Mediaset no va ser tan feliç com es podia esperar. Durant un temps, els tres gallecs es van convertir en algunes de les cares favorites de Telecinco. Un d'ells, Bruno Vila, va arribar a ser participant de 'Bailando con las estrellas' i van arribar a ser rumorats per presentar les campanades.

Quelcom que finalment no va succeir i que va ser el precursor del veto que pateixen els Mozos de Arousa a Telecinco. Segons va denunciar Borjamina en el seu moment, la cadena hauria apalabrat el seu fitxatge per a les Campanades de l'any passat però, a última hora, es van fer enrere. Quelcom que no va agradar gens als tres ex concursants de 'Reacción en cadena', que es van sentir enganyats.