La informació de Leticia Requejo que dona un gir de 180º al cas d'Anabel Pantoja

L'escàndol que envolta Anabel Pantoja i David Rodríguez continua generant polèmica, especialment després de les recents revelacions a 'Tardear'. Aquest dilluns 17 de febrer, l'espai ha ofert nous detalls sobre la suposada estratègia que estaria duent a terme Isabel Pantoja per desacreditar la parella de la seva neboda. I és que, la setmana passada, Antonio Rossi a 'Vamos a ver' va revelar que era la tonadillera la que es trobava darrere de tots els rumors de crisi de la parella.

"Ells han tingut problemes i la primera trobada que tenen és a l'hospital. Ara que el focus està posat en ell (David), el que estan fent és enfrontar-lo a la família", va explicar Antonio Rossi, fent referència a la tensió viscuda en els primers dies després de l'hospitalització de la filla de la parella. "Estan informant malament a molta gent per deixar sol un noi de 26 anys que està ficat en un problema molt gran", sentenciava la setmana passada a 'Vamos a ver'.

D'aquesta manera, segons Leticia Requejo, Isabel Pantoja estaria impulsant el que el programa ha denominat l'"Operació Desprestigiar a David" amb l'objectiu de soscavar la seva imatge. Aquesta maniobra tindria el seu origen en la participació de Mariló de la Rubia, examiga de l'artista, en la defensa de David Rodríguez. "Vol desprestigiar a David. Des que vam explicar que Mariló estava darrere de la seva defensa, Isabel Pantoja no ho ha superat", va afirmar Leticia Requejo durant l'emissió de 'Tardear'.

| Telecinco

La intenció de la tonadillera seria allunyar completament Anabel Pantoja de la seva parella i de qualsevol vincle relacionat amb ell. "Vol que Anabel talli qualsevol tipus de vincle tant amb Còrdova com amb Mariló, com amb la clínica on treballa David", va explicar la periodista a 'Tardear'. Cal recordar que David Rodríguez exerceix com a fisioterapeuta en aquest centre i que Mariló de la Rubia, oftalmòloga, també hi desenvolupa la seva tasca professional.

A més, l'artista hauria intentat persuadir directament la seva neboda a través d'una trucada telefònica en què li hauria insinuat que la seva parella no estava dient la veritat sobre el que va passar amb la filla que tenen en comú. "Decideix trucar a la seva neboda perquè diu que el que està explicant de l'episodi de la nena seria mentida i potser David no és la persona que Anabel es creu", va concloure la periodista.