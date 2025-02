Es revela quina és la vida actual de Carlos Lozano després d'allunyar-se de la televisió

Carlos Lozano segueix allunyat dels focus. Fa gairebé un any que el presentador va concedir la seva última entrevista a 'De Viernes' i, des de llavors, amb prou feines se l'ha vist en públic. La seva única aparició recent va ser en el retrobament de 'OT 1' emès fa uns mesos a Telecinco.

Aquest divendres 14 de febrer, a 'Tardear', es va abordar la desaparició mediàtica de Carlos Lozano, aprofintant la presència de la seva exparella i mare de la seva filla, Mónica Hoyos. El dubte sobre el seu parador va generar expectació en el programa: "Estarà preparant un retorn èpic o estarà en el seu projecte secret?", es preguntaven els col·laboradors.

D'aquesta manera, Verónica Dulanto no va dubtar a preguntar directament a Mónica Hoyos sobre la situació actual de Carlos Lozano: "Mónica és una desaparició puntual o està de retir espiritual?". Davant la qüestió, la col·laboradora va respondre amb naturalitat: "A veure primer Carlos primer un petó, que estarà flipant i dient no m'ha dit res. Jo tampoc sabia res, així és aquest programa i ens agrada fer en directe les sorpreses".

| Telecinco

Mónica Hoyos no va dubtar a elogiar la seva exparella i aclarir el seu retir voluntari: "A veure Carlos porta molt de temps retirat de tot això. Retirat per elecció, cosa que em sembla grandiosa perquè quan és per obligació, però quan és per elecció té el seu mèrit. Per a mi sempre ha estat un gran, ho seguirà sent tota la vida. És un gran professional del mitjà i ell tria estar on està. Està molt en contacte amb nosaltres, és un gran pare i està molt feliç".

Quan li van preguntar sobre la vida quotidiana de Carlos Lozano, Mónica Hoyos va preferir mantenir certa discreció: "A veure no hauria d'entrar en detalls perquè no és la meva vida. És el pare de la meva filla, però és un tio senzill i ja està". La seva resposta va generar sorpresa entre els col·laboradors de 'Tardear', especialment en Frank Blanco, qui va destacar el bon to amb què Mónica parlava de la seva exparella, malgrat els conflictes que ambdós van protagonitzar en el passat.