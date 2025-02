Primeres paraules de Belén Esteban després del nou projecte de María José Campanario

Belén Esteban per fi s'ha pronunciat sobre el retorn de María José Campanario a televisió. La dona de Jesulín de Ubrique tornarà a la televisió com a concursant estrella de 'El Desafío'. L'edició, que començarà les seves gravacions molt aviat, té previst el seu estrena per a gener de 2026, per la qual cosa caldrà esperar un any per poder veure-la en els reptes.

D'aquesta manera, aquest dilluns 17 de febrer, Belén Esteban s'ha pronunciat sobre aquest fitxatge de María José Campanario per 'El Desafío'. " Jo ja ho sabia, a mi ja m'ho havien dit, farà com tres setmanes o un mes m'ho van dir", deia inicialment la col·laboradora a 'Ni que fuéramos' de Ten.

D'aquesta manera, Belén Esteban tan sols ha tingut bones paraules: " Si l'han trucada i a ella li ve de gust no em sembla malament i ho dic de cor". Amb aquestes declaracions, la col·laboradora de 'Ni que fuéramos' ha deixat clar que no vol tornar a entrar en guerres amb María José Campanario.

| Canal Quickie

Qui sí que ho ha fet és Kiko Matamoros, que ha qüestionat el fitxatge, tenint en compte que María José Campanario pateix fibromiàlgia. "M'ha estranyat la notícia, que no dic que sigui certa, perquè amb la seva malaltia no és molt compatible amb determinats tipus de desafiaments d'ordre físic. Ho he valorat, perquè potser no era el millor reality, però ella sabrà", deia el col·laborador, encara que Belén Esteban sortia en la seva defensa: "Si ella últimament es troba millor..."

Amb aquest fitxatge, María José Campanario seguirà els passos de Jesulín de Ubrique, que va participar en la segona edició de 'El Desafío', quedant quart. De fet, ja en aquella temporada, el 2022, María José Campanario es va enfrontar com a convidada a la prova de l'escapisme aquàtic. A més, recentment, el passat mes de novembre, va ser desemmascarada com a ovella en la quarta edició de 'Mask Singer', que es va gravar també un any abans.

| Atresmedia

Cal destacar que la primera entrevista que va realitzar María José Campanario a televisió, fa ja onze anys, va ser de la mà de Pablo Motos a 'El Hormiguero' d'Antena 3. A més, el passat mes de setembre, també va participar com a convidada, juntament amb Jesulín de Ubrique, a 'Emparejados' de Joaquín.