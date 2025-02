Sandra Aladro revela una informació important sobre el cas d'Anabel Pantoja

La investigació sobre el que li va passar a la filla d'Anabel Pantoja i David Rodríguez abans de ser hospitalitzada segueix el seu curs. La petita, de tan sols dos mesos, va estar ingressada a l'Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria durant 10 dies i es va activar el protocol de protecció infantil. Durant el matí del divendres 14 de febrer, Sandra Aladro ha revelat a 'Vamos a ver' les últimes novetats del cas.

D'aquesta manera, la periodista ha afirmat que s'ha descartat l'ús d'objectes durant la crisi de la menor: "És una dada que aporten els facultatius al jutjat. Consideren important en aquestes recerques que estan duent a terme per aconseguir arribar a l'origen del que li va passar a la menor".

"En l'informe mèdic insisteixen a deixar clar que no s'utilitza en cap moment cap tipus d'objecte. Ho volen deixar clar els facultatius. És una informació que arriba al jutjat i que des del primer moment està sobre la taula perquè està claríssim que així és. No hi ha cap tipus d'objecte en les actuacions de manipulació i gestió que es va fer en la situació de crisi", ha explicat Sandra Aladro en directe a 'Vamos a ver'.

Alfonso Egea ha explicat que aquesta dada és molt rellevant per al cas d'Anabel Pantoja: "És molt important des del punt de vista jurídic perquè en l'àmbit penal en què es mou aquesta història has d'arribar a una conclusió certa de l'origen de les lesions per descart. Sembla una dada rutinària, però no ho és en absolut. El fet de descartar que s'utilitzi algun objecte perquè es produeixin aquestes lesions està baixant al grau mínim o gairebé inexistent la voluntarietat. Estàs entrant en el panorama accidental o negligent per accident", explicava el periodista de 'Vamos a ver'.

"Des del primer moment sabíem que no hi havia voluntarietat, d'aquí a que la nena segueixi amb ells a la casa. Ahir dèiem que va ser molt significatiu aquest passeig en què es va veure Anabel ella sola, a fer les seves gestions, a comprar, al que ella considerés. Va deixar el pare, en David, amb la criatura, com un símbol de confiança i de demostrar-nos a tots que no hi ha fissures i que la seva persona de confiança és en David", afegia Patricia Pardo en el debat sobre Anabel Pantoja.

"Crec que hauríem de tornar al principi, perquè hem tots focalitzat en David, perquè sembla que és la persona que està a la cura exclusiva de la menor quan succeeix la crisi. Però no ens oblidem que, formalment, els dos cuidadors estan en el mateix punt d'investigats fins al dia d'avui. Si la situació avança en el processal veurem quina realitat hi ha, o si s'arxiva, però no atribueix el jutge major responsabilitat a un que a l'altre. Investiga i imputa formalment als dos cuidadors, que és important recordar-ho", explicava Sandra Aladro.