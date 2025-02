Gerro d'aigua freda per a Carmen Asecas després del seu gran patiment a 'La Promesa'

Catalina, personatge de Carmen Asecas, avança amb el seu embaràs, mentre brega amb els problemes econòmics. Aquest divendres 21 de febrer a les 17:30h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Jana va mostrar a Ramona uns objectes trobats a l'habitació secreta i ella els va reconèixer com a pertanyents a Dolores. Cruz i Petra es van assabentar de la visita de Ramona, cosa que va causar gran inquietud a la marquesa. Els marquesos li van explicar a Jacobo per què l'havien fet venir, perquè defensés davant Martina que es venguin les terres.

Santos semblava il·lusionat, mentre la seva mare va aconseguir una feina a la fleca de Luján i Rómulo li va preguntar a què havia vingut a 'La Promesa'. Samuel li va treure la idea del cap a María Fernández que estava endimoniada, però a ella, ell cada cop li agradava més. Àngela va advertir a Curro sobre les seves sospites que la seva família estava planejant un matrimoni arreglat per a ell, cosa que va deixar a Curro desconcertat.

| RTVE

En audiències, aquest mes de gener, 'La Promesa' es va mostrar imparable i sense rival. Va tancar gener amb el seu millor promig mensual històric en quota, milers i contactes mitjans diaris: 14,4% de share, 1.184.000 espectadors i 1,7 milions. A més, va guanyar 1,5 punts de quota i 150.000 espectadors respecte al desembre.

Què passarà en el capítol de divendres de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', la revelació d'Àngela té poc efecte en Curro, la reacció del qual serà l'oposada a la que pensava. Catalina i Alonso continuen sense arribar a un acord per la finca. No obstant això, és possible que la intervenció de Jacobo faci que Martina es decanti per una de les dues opcions.

A més, Samuel s'adona que María Fernández el continua evitant. Al sacerdot no li queda altra que confessar una veritat que la donzella no espera en absolut.

Cruz no suporta Jana, però li molesta encara més que hagi portat Ramona a 'La Promesa'. La marquesa es posa ferma: res de visites indesitjades. Catalina, personatge de Carmen Asecas, avança amb el seu embaràs, mentre brega amb els problemes econòmics i pateix els malestars del seu estat.