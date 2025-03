María León reapareix amb Jordi Évole abans d'enfrontar-se al seu judici per agressió

Després d'una setmana d'aturada el futbol, 'Lo de Évole' torna a laSexta amb una nova entrega el pròxim 30 de març. En aquesta ocasió, Jordi Évole entrevistarà l'actriu María León, que s'enfronta a un judici per una suposada agressió a una agent de la Policia Local de Sevilla. Un procés que va començar a l'octubre de 2022, quan va ser detinguda per un presumpte delicte d'atemptat contra l'autoritat.

En un avançament llançat per Atresmedia, María León s'obre sobre aquest delicat assumpte, parlant de detalls inèdits fins ara en públic. "M'han ofert fer un acord, però jo no he volgut doblegar", assegura l'actriu en l'entrevista, a la qual cosa Jordi Évole respon molt sorprès: "Però et poden condemnar".

Tanmateix, María León explica que, encara que pugui semblar que la seva lluita és en va, ella no vol cedir: "Han intentat condemnar-me d'una altra manera i ha estat molt més dolorós. Vull sentir que d'alguna manera jo m'he col·locat i m'he posat davant. Per defensar què? Res, no guanyaré, però una mica de resistència faré".

"Estàs preparada ara que es torni a parlar del judici?", pregunta el periodista a l'actriu, que contesta rotunda: "Que diguin el que vulguin, que aquí estic jo".

'Lo de Évole', que s'emetrà el pròxim diumenge a les 21:30h, també abordarà temes més enllà d'aquest cas judicial, com els abusos dins de la indústria del cinema. "T'han preguntat molt pel #MeToo al cinema espanyol?", pregunta Jordi Évole a l'exitosa actriu, qui respon: "Poc m'han preguntat per al que haurien". María León denuncia, a més, que "hi ha un director conegut al qual li vaig fer tres vegades la cobra" i també afegeix que "es conta poc això, però passa molt".

Recordem que, la setmana passada, 'Lo de Évole' va pujar i va continuar com el més vist de laSexta, sent líder sobre el seu immediat competidor. 'Lo de Montero, Día 1' va aconseguir +1 M de seguidors de mitjana, un 7,4% i 2.555.000 espectadors únics. A més, la segona part, va reunir 776.000 seguidors, un 6,2% i 1,6 M d'espectadors únics.