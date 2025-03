laSexta cancel·la l'emissió de 'Lo de Évole' aquest diumenge per un motiu de pes

Males notícies per als seguidors de 'Lo de Évole', que es queden sense emissió aquesta setmana. De manera inesperada, però per un motiu de pes, laSexta ha decidit cancel·lar temporalment el programa de Jordi Évole. Per tant, els espectadors no tindran un nou programa de 'Lo de Évole' aquest diumenge 23 de març i s'hauran d'esperar a la pròxima setmana.

Cal destacar que, en acabar la seva última entrega, les xarxes socials de 'Lo de Évole' ja van deixar caure que aquesta setmana no hi hauria nou programa: "Fins aquí #LoDeMontero. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta sessió doble amb la vicepresidenta. Tornem aviat amb més programes!".

D'aquesta manera, laSexta ha decidit cancel·lar l'emissió de 'Lo de Évole' aquest diumenge 23 de març pel partit de futbol que la selecció espanyola contra Països Baixos a les 20:45h que emet La 1. El programa de Jordi Évole s'hauria enfrontat de ple a l'esdeveniment esportiu, patint una gran pèrdua d'espectadors. Per tant, laSexta ha decidit simplement paralitzar l'emissió del format i emetre una reposició de manera excepcional per no enfrontar-se cara a cara al partit.

| Atresmedia

Recordem, a més, que 'Lo de Évole' ja ha emès totes les seves entregues anunciades inicialment, per la qual cosa els pròxims convidats seran sorpresa. Tot apunta, a més, que no queda gaire per a que finalitzi la temporada, ja que l'any passat va arribar al seu final el 24 de març.

Recordem que, la setmana passada, 'Lo de Évole' va pujar i va continuar com el més vist de laSexta, sent líder sobre el seu immediat competidor. 'Lo de Montero, Dia 1' va aconseguir +1 M de seguidors de mitjana, un 7,4% i 2.555.000 espectadors únics. A més, la segona part, va reunir 776.000 seguidors, un 6,2% i 1,6 M d'espectadors únics.

En la reposició d'aquest diumenge 23 de març, Jordi Évole analitza en un programa doble el que va succeir en l'atemptat de l'11 de març de 2004. Aquell dia, fins a 10 bombes van esclatar gairebé simultàniament en quatre trens de la xarxa de rodalies de Madrid, fixant-se en com ho van viure i explicar tres mitjans de comunicació: la cadena SER, ABC i TVE. El programa reconstrueix el que va succeir aquell dia: la confusió i estupor inicial, i la ràpida atribució de l'autoria a ETA per part de tothom, des de polítics a mitjans.