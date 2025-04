Comunicat de Manu Sánchez després de publicar-se unes mentides sobre la seva malaltia

Manu Sánchez ha hagut de sortir al pas dels rumors després de la publicació d'una falsa entrevista. En ella s'assegurava que hauria de tornar a passar per quiròfan al juny com a part del seu procés de recuperació del càncer que li va ser diagnosticat a l'abril de 2023. La notícia, difosa per una coneguda publicació, no va trigar a provocar enrenou entre els seus seguidors, que es van bolcar a enviar-li missatges de suport.

No obstant això, ha estat el mateix Manu Sánchez qui, a través d'un comunicat difós a les seves xarxes socials, ha volgut tancar la polèmica amb claredat i fermesa. Visiblement afectat, el presentador començava la seva intervenció dient: "Avui està sent un dia estrany, complicat i difícil perquè hi ha per aquí una notícia que diu i afirma que jo he concedit una entrevista en exclusiva per dir que tinc una nova operació al juny. Bé, doncs us ho dic, tot això és mentida".

Amb contundència, Manu Sánchez va aclarir que "no he concedit una exclusiva en la meva vida" i va assegurar no tenir relació alguna amb la periodista que signa la falsa notícia. Va reafirmar a més el seu compromís de ser "totalment transparent" respecte al seu estat de salut, subratllant la seva intenció de "anar amb la veritat per davant" per mantenir informats de manera honesta a tots els que el segueixen i el recolzen.

| Canal Sur

"Quan hi hagi alguna altra operació, si ha d'haver-n'hi, que de moment no té per què, seré jo qui us ho expliqui. Mai de la vida us arribarà per tercer", explicava Manu Sánchez.

L'humorista va explicar que en l'última roda de premsa simplement va informar que "al tòrax queden alguns teratomes molt molt petits que de moment diuen tots els meus metges que anirem vigilant". Tot i reconèixer que "no és descartable una operació", va aclarir que "ara mateix ni està a l'agenda ni se l'espera". "Seguim amb revisions, tothom que estigui passant per un procés semblant em comprendrà i m'entendrà, per desgràcia, en gairebé totes les famílies hi ha experiències d'aquest tipus", va assenyalar.

Amb un to més positiu, Manu Sánchez va voler transmetre la seva fortalesa i bon ànim: "Estic fort, estic com un roure, estic feliç, estic content. Seguim curant-nos, m'estic curant, el camí és llarg i en aquestes estem. Quan hi hagi alguna novetat, seré jo qui us la expliqui".