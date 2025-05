Preocupació per l'estat de salut d'Evren després d'un desmai a 'Renéixer'

L'últim capítol de 'Renéixer' ha deixat els espectadors sense alè, marcant un gir inesperat en la trama que ningú anticipava. L'audiència va ser testimoni d'un dia crucial en el judici de custòdia d'Umay, que ha donat lloc a revelacions sorprenents i tensions desbordades.

Bahar ha fet un gir inesperat al presentar com a testimoni algú que mai s'hauria imaginat en aquesta posició: Rengin. Quan aquesta va començar a parlar a 'Renéixer', el silenci era absolut: "Timur va presentar aquesta demanda perquè considera que Bahar no exerceix com a mare correctament. Però el que li puc dir és que Bahar és una de les mares més dedicades, responsables i atentes que he conegut", va afirmar amb duresa Rengin, deixant tots els presents atònits.

A més, Rengin també va expressar la seva comprensió sobre les dificultats que Bahar va afrontar al costat de Timur, un punt que ningú esperava que es toqués. Les mirades dels presents ho deien tot: Rengin ja no veia Bahar de la mateixa manera.

| Atresmedia

En la seva declaració, Rengin també va abordar la situació d'Umay, revelant que la jove estava travessant una etapa complicada, marcada per fugides i rebel·lia. "El millor per a ella és estar amb la seva mare", va afirmar amb fermesa a ' Renéixer '. Aquesta intervenció va ser clau, i el jutge va decidir ajornar la sessió per valorar acuradament les noves declaracions.

Timur, visiblement enfadat pel que va passar al tribunal, va deixar clar que no deixaria que aquesta traïció quedés sense conseqüències. En la seva fúria, es va dirigir a casa d'Efsun, on, després de dir-li que Rengin l'havia acusat d'infidelitat, va aprofitar per enfrontar-s'hi. El que va passar a continuació va ser una revelació brutal: Efsun va admetre que sí que el va besar i, amb una disculpa, semblava disposada a assumir-ne les conseqüències. Tanmateix, Timur, mogut per la ràbia i la venjança, s'hi va acostar, la va besar i tot es va convertir en un remolí d'emocions.

D'altra banda, la tensió es va traslladar al quiròfan, on Evren va cometre un error fatal a 'Renéixer'. Com que s'havia excedit amb les pastilles abans de l'operació d'Efe, el seu estat de salut va començar a deteriorar-se, i en ple procediment, el cirurgià es va desmaiar sobtadament. En aquell instant, el caos es va apoderar del quiròfan, i Bahar es va veure obligada a prendre una decisió crítica: com salvaria un pacient la vida del qual penjava d'un fil mentre el cirurgià queia inconscient?