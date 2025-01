Roberto Leal paralitza 'Pasapalabra' pel que ha passat amb Jordi Évole en les gravacions

Sens dubte un èxit del programa de 'Pasapalabra' a part de les seves proves, són la visita de noves personalitats cada setmana. Figures conegudes que assisteixen al concurs amb l'objectiu de passar una bona estona i promocionar algun projecte afí a la cadena. És el cas de Jordi Évole. Amb motiu de l'estrena de la cinquena temporada de 'Lo de Évole', el presentador ha concursat a 'Pasapalabra'.

El programa, que es va estrenar aquest dilluns 20 de gener, ha tornat a la petita pantalla amb nous capítols a laSexta. El primer convidat estrella ha estat Juan y Medio amb una entrevista que va deixar sense paraules al presentador.

Recordem que 'Lo de Évole' va tornar amb gran èxit, sent el seu millor retorn de les últimes quatre temporades. Va ser el més vist de la nit entre privades amb 1.449.000 seguidors de mitjana, un 10,7% i 3.185.000 espectadors únics. A més, va ser la seva millor entrega des del 25 de juny de 2023.

| Atresmedia

En relació amb això, aquest dimarts 21 de gener ha estat l'últim dia de Jordi Évole concursant a 'Pasapalabra' i, Roberto Leal, ha volgut dedicar-li unes paraules d'agraïment. No ha estat fins al final del programa quan el presentador ha revelat com ha passat aquests dies Évole.

Durant la seva participació en les proves no se'l veia gaire bé, però avui sent l'últim dia, Roberto Leal ha assenyalat que el veia "una mica millor que en el programa anterior". "Això ha donat un tomb" ha afirmat el comunicador de laSexta.

"Per si la gent pregunta per què estàs baixet, és perquè has estat malalt aquests dies. Sabíem que estaves una mica constipat, però tot i així has volgut ser aquí per promocionar el teu programa", ha declarat l'andalús agraint la seva participació.

"Gràcies per l'oportunitat, a la pròxima ho faré pitjor", li ha respost Jordi Évole a Leal sense perdre l'humor que el caracteritza. A més, el presentador de 'Lo de Évole' ha avançat en primícia que la seva pròxima convidada serà Lolita Flores: "Em va fer molta il·lusió poder-la entrevistar. Aquesta família és com una institució a Espanya, per la qual cosa poder mirar per la mirilla d'aquesta família va ser molt interessant. És una tipa increïble".