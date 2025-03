laSexta comunica la gran notícia més important sobre l'emissió de 'Lo de Évole'

Després de l'aturada de la setmana passada, 'Lo de Évole' torna a laSexta aquest diumenge 30 de març, però ho fa tancant temporada. El programa capitanejat per Jordi Évole conclou aquesta ronda de capítols amb una entrevista a María León. Ho fa després d'haver aconseguit excel·lents resultats que fan d'aquesta temporada de 'Lo de Évole' la tercera millor de la seva història.

'Lo de Évole' ha aconseguit una mitjana cada diumenge de 1,2 milions de seguidors, un 9% de quota de pantalla i més de 2,8 milions d'espectadors únics. Tanca amb el seu millor resultat dels últims quatre anys, sent novament el programa més vist de laSexta.

D'aquesta manera, en el tancament de temporada, María León es troba amb Jordi Évole al parc natural Cap de Gata. L'artista es sinceritza sobre la seva vida personal i la seva trajectòria artística. Per primera vegada, a més, parla obertament sobre el judici en què afronta acusacions com atemptat contra l'autoritat i lesions per un incident amb la Policia Local de Sevilla.

| Atresmedia

Per tant, María León i Jordi Évole emulen el viatge que va fer l'actriu la primera vegada que va sortir de Sevilla amb un grup d'amigues, quan tenia 17 anys. Filla de la també actriu Carmina Barrios i germana de l'actor Paco León, assegura que la vocació d'artista la té des de molt petita. Recorda que es va criar al bar que tenien els seus pares, a Sevilla, un bar que servia de punt de trobada de molta gent, també artistes, i de refugi per a molts altres.

En la xerrada de 'Lo de Évole', Jordi Évole i María León tambéaborden els abusos a la indústria cinematogràfica del nostre país. "Poc m'han preguntat pel #MeToo al cinema espanyol per al que haurien", assegura, María León. De fet, denuncia que "hi ha un director conegut al qual li vaig fer tres vegades la cobra".

L'actriu es troba envoltada en un procés judicial des que el 2022 va ser detinguda per un presumpte delicte d'atemptat a l'autoritat. Per tant, parla sobre l'incident i el posterior judici al qual s'ha hagut d'enfrontar. Dona la seva versió dels fets, que difereix de la de la policia. María León també explica l'època complicada a nivell personal que va seguir a l'incident amb la policia, i com el també actor Raúl Cimas la va ajudar a superar el mal moment.